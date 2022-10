Ibai Llanos, emocionado por el gesto de un fan en un restaurante de Nueva York

Por Tremending

Ibai Llanos es uno de los creadores de Twitch con una comunidad más grande de suscriptores, y sus fans van mucho más allá de la plataforma de streaming. El último gesto de uno de sus admiradores le ha emocionado tanto que lo ha querido contar en su cuenta de Twitter.

En el post, que ya se ha hecho viral, Ibai explica que estaba en un restaurante durante su estancia en Nueva York cuando, al pedir la cuenta, le comunicaron que alguien había pagado por él. No solo eso, sino que le había dejado un mensaje en el ticket. Este mensaje de un fan anónimo decía: "No soy un suscriptor, pero me has ayudado mucho en malos tiempos. Gracias por alegrar mis días. Gigante noble. Te quiero mucho Ibai".

En su tuit, el creador de contenido lo ha narrado así: "Íbamos a pagar y resulta que alguien nos ha invitado y nos ha dejado este mensaje en la cuenta". El streamer ha rematado admitiendo que el gesto le había emocionado: "Que nadie me toque, estoy sensible".

Íbamos a pagar y resulta que alguien nos ha invitado y nos ha dejado este mensaje en la cuenta. Que nadie me toque estoy sensible. pic.twitter.com/PwlGBLVeIK — Ibai (@IbaiLlanos) October 10, 2022

Después de contar lo sucedido en Twitter, Ibai ha explicado en su cuenta de Tiktok que finalmente pudo conocer al chico que le había dejado el mensaje. "Es emocionante saber que podemos, aunque sea mínimamente, ayudar a un montón de gente con nuestras gilipolleces desde casa", ha explicado.

Ibai había viajado a Estados Unidos para disfrutar del Mundial de League of Legends y se encontró con este regalo de un fan al otro lado del charco.