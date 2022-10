"Yo no estaré, pero Hagrid sí": las palabras de Robbie Coltrane en el especial de Harry Potter que se vuelven aún más tristes tras su muerte

El actor Robbie Coltrane, a su llegada al Times BFI London Film Festival en 2008.- Daniel Deme / EFE / EPA

Por Tremending

El actor Robbie Coltrane, conocido por su interpretación de Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció este viernes a los 72 años.

Una enorme pérdida para todos los fans de la saga cinematográfica basada en los libros de J.K. Rowling. Tuiteros y tuiteras de todo el mundo no pueden evitar que se les salten las lágrimas al recordar un fragmento de la entrevista a Coltrane en la reunión Harry Potter 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts, emitida en HBO.

Se nos ha metido algo en el ojo: "Yo ya no estaré… pero Hagrid sí" 😢💔 "El legado de las películas de Harry Potter es que la generación de mis hijos se las pondrán a sus hijos". Descansa en paz, Robbie Coltrane (1950-2022)

Descansa en Paz, eterno Hagrid 🤍 pic.twitter.com/xxEW7OstXp — Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) October 14, 2022

"El legado de las películas de Harry Potter es que la generación de mis hijos se las pondrán a sus hijos. Se seguirán viendo dentro de 50 años, seguro. Yo no estaré, pero Hagrid sí", aseguraba entonces el actor. Unas palabras que tras su muerte se convierten en más emotivas si cabe, como certifican las reacciones de los fans en Twitter.

Me partió el alma 💔😢 https://t.co/W3ukQipCMd — suyai silva🌤 (@suya_sil) October 15, 2022

No estoy llorando 😭 https://t.co/9RGoejZ0cr — 🧭 María Plasencia 🌊 (@meryplasencia_) October 15, 2022

Hasta siempre 🕊️

Gracias 🤍🙏🏻😥 https://t.co/UNMPnDBMKe — Raul Diaz Diez (@rauldiazdiez) October 15, 2022

No superaré esto en los próximos 15 años https://t.co/4FHze1UciN — Dani💚 (@99danifernandez) October 15, 2022

Mi corazón se ha hecho chiquito con esta noticia. TToTT https://t.co/pCXtLgjZyQ — Esportaverderona (@aiko_501) October 15, 2022

Pero no solo los fans tienen palabras de cariño para Coltrane. Los actores de la saga Tom Felton y Matthew Lewis y la escritora J.K. Rowling también han tuiteado en su honor.

One of my fondest memories of filming Harry Potter was a night shoot on the first film in the forbidden forest. I was 12. Robbie cared & looked after everyone around of him. Effortlessly. And made them laugh. Effortlessly. pic.twitter.com/eQA5v1YCm8 — Tom Felton (@TomFelton) October 14, 2022

Robbie. Bobser. He called me Space Boy. We shared a love of the final frontier. He didn't give a fuck and it always made you smile. A giant, in more ways than one. We had some times x — 🇺🇦Matthew Lewis🇺🇦 (@Mattdavelewis) October 14, 2022

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

Por su parte, Daniel Radcliffe ha recordado en un comunicado publicado por The New York Post que "Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set". Emma Watson ha recordado en Instagram a Coltraine con estas palabras: "Era profundamente cariñoso y compasivo conmigo. Su talento era tan inmenso que tenía sentido que interpretara a un gigante: podía llenar cualquier espacio con su brillantez".

Fans y compañeros no podrán olvidar jamás a este gran actor. Larga vida a Robbie Coltrane.