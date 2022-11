Por Christian González

¡Se acabó otra semana!

La semanas siempre son así, el lunes se empieza triste pero poco a poco la cosa va mejorando a base de pequeños detalles.

Cuando estés triste, recuerda que han condenado a Alvise a pagar 60.000€ a Ábalos por publicar fotos privadas y verás como el día mejora. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 11, 2022

Y qué poco queda para Navidad, ¿no? Ya se respira el espíritu navideño…

Vamos a repasar las noticias de la semana de la mano de los tuiteros más cachondos del momento, mientras Elon Musk nos deje.

La está liando un poco el Elon. Primero poniendo dos iconos de verificado, ahora quitándolos. Anunciando unas cosas, filtrando otros supuestos cambios. No es que tuviera un plan muy elaborado, parece.

"Smithers, empiezo a pensar que Elon Musk no era el brillante estratega que yo había imaginado". pic.twitter.com/bSG8WiQ8yo — Diego Pazos (@Yipee182) November 9, 2022

Comprar una empresa por 44.000 millones de dólares y quebrarlo en semanas. Parece difícil, pero aquí el genio está a punto de conseguirlo. pic.twitter.com/L0BuBGY6fQ — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 8, 2022

Al final, el vehículo sin nadie al volante que siempre anunciaba Musk que iba a poner en marcha va a ser este. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) November 10, 2022

Bueno, siempre nos quedarán los bares.

Mientras intentaremos hacer un poco más divertida la actualidad. Aunque pocas cosas más irónicas que la propia actualidad.

What a time to be alive. https://t.co/5LYthotmCW — Siberet (@SiberetSiberet) November 11, 2022

Hablando de Elon Musk, el bitcoin está en caída libre.

Nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo el Bitcoin. ¡Qué irse, qué apagarse! ¡Con qué parsimonia! ¡No veas lo que estoy disfrutando! — Gustavo, ascendiendo a bajar. (@GustavoHigon) November 10, 2022

Mi previsión económica es que el bitcoin va a ser sustituido poco a poco por el queso. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) November 11, 2022

Y todos pendientes del Mundial de Catar. Ya no queda casi nada.

Qué ganas de que empiece el mundial de Catar. pic.twitter.com/Xy5DSaleih — Rule (@que_rule) November 9, 2022

UN MOMENTO MUNDIAL DE CATAR??? ER QUE HAY KE CATAR VAMOS A VE pic.twitter.com/LlfT5I7f6U — MALACARA (@malacarasev) November 10, 2022

Qué largo se me está haciendo el mundial de Catar — Incitatus (@LTGarlic) November 11, 2022

Qué buena elección esa, ¿no?

En Catar se vive más feliz porque no te toca nunca mesa electoral. — Els quatre gats 🐀 (@Els_quatre_gats) September 23, 2019

En política está lo de Marlaska, que pese a las evidencias de las imágenes de la tragedia de la valla de Melilla ha dicho que no piensa dimitir y que está "muy tranquilo".

Marlaska: estoy muy tranquilo pic.twitter.com/NSqksjGyMR — Albert Pla (@albert_pla) November 11, 2022

Por no hablar de Almeida, presumiendo esta semana de que el general golpista Millán-Astray tiene una calle en Madrid.

Todos pensando que Martínez Almeida está sin pareja y resulta que es el novio de la muerte. — CELESSON (@chemapizca) November 9, 2022

Menos mal que la izquierda está unida, ahora sí que sí.

Hay principio de acuerdo en la izquierda para presentarse a las elecciones bajo el nombre "Unidas Podemos Sumar Compromís en Marea en Comú Más País Noooo hijaaa Noooo" — Anacleto Panceto (Parodia) (@Xuxipc) November 9, 2022

Pero vamos con el que quizá es el tema central de la semana, que es por méritos propios la liada en la Comunidad de Madrid con las urgencias de la Atención Primaria.

Lo llaman "Urgencias médicas de Madrid", porque un cartel que ponga "Sana, sana, culito de rana" era ya muy descarado. — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) November 9, 2022

Resulta que se votó a la política que se presentó a las elecciones preocupándose por los bares más que por la salud de los madrileños y al final ha resultado que la sanidad no era una prioridad para ella. Sorpresas te da la vida.

En un país normal, normal repito, Ayuso ya tendría que haber dimitido. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) November 10, 2022

LLEGA UNO A URGENSIA LLORANDO KE LAN CORTAO LA MANO PO WENO TOAVIA TIENE LA OTRA NO???? NA MA QUEJANDOSE LA GENTE COÑO pic.twitter.com/TO4hfTMquG — MALACARA (@malacarasev) November 9, 2022

Queréis que los ricos paguen menos impuestos y que haya médicos cuando vais al médico, pero todo no puede ser. Hay que elegir.

La huida hacia adelante de la Comunidad de Madrid estos días está siendo de récord. Y la lista de excusas de Ayuso es interminable. ¿Un político del PP mintiendo? N'est pas possible.

Poorly aged headline pic.twitter.com/tQY6r2D2Fc — Crazy Ass Spanish Politics Moments (@Spol_Moments) November 10, 2022

Primero era que no pasaba nada, después que los sanitarios tenían la culpa, más tarde que bueno que pasa algo pero que no es mucho. De ahí pasamos a que igual si conectas por Zoom ya vale, y lo último de todo, que la gente tiene que saber detectar si lo que tiene es grave para ir o no al médico.

Un médico por Zoom para detectarte un cáncer.

Díaz Ayuso se mea en 'Black Mirror'. pic.twitter.com/qSEfRR5UwZ — Javier Durán (@tortondo) November 8, 2022

¿Qué será lo próximo? Ya no quedan muchos pasos.

Llegan los quirófanos al Zendal pic.twitter.com/iiBBSYV0uK — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) November 10, 2022

Ayuso no será una política con mucha experiencia, tampoco tendrá mucha cultura ni lecturas y ciertamente no es una gran oradora, pero lo de asumir errores y rectificar, eso tampoco.

Si la Sanidad madrileña va mal, es culpa de Pedro Sánchez. Si los ancianos mueren en las residencias madrileñas, es culpa de Pablo Iglesias. La pregunta es, siendo Presidenta, qué gestiona esta señora. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 10, 2022

Hay que ver lo mal que está gestionando Pablo Iglesias la sanidad de Madrid. — Anacleto Panceto (Parodia) (@Xuxipc) November 10, 2022

Y para distraer del problema, nada mejor que sus clásicas 'ayusadas' como cortina de humo, diciendo una barbaridad tras otra. Como ya estamos acostumbrados resulta creíble.

Da igual cuándo leas esto. pic.twitter.com/h90ym7Mr3o — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) November 10, 2022

Lo de Ayuso más de un año y medio después. pic.twitter.com/f911RKjb7f — Mortadela (@MortaSiciliana) November 10, 2022

También ha vuelto a hacer negacionismo de la emergencia climática, en su mejor estilo de camisa de fuerza.

– …y el primer signo de que el cambio climático existe desde siempre fue el diluvio.

– Señora Ayuso, por favor.

– Noé, comunista.

– Nada, la hemos perdido. — CELESSON (@chemapizca) November 10, 2022

Todo mezclado con un poquitín de comunismo, que siempre va bien.

Aunque estemos en noviembre, si vais a salir esta noche no os abriguéis, que hace comunismo. — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) November 10, 2022

Lo próximo será hablar de la ETA. Quizá se lo guardan para responder a la manifestación de este domingo. Porque este domingo hay una manifestación en Madrid por la sanidad pública.

Si te fías de los medios de comunicación, te harán creer que un paro convocado por el sindicato mayoritario de un determinado sector es un boicot de comunistas y un paro convocado por una asociación minoritaria dirigida por un empresario es una huelga. — PrendenteUno (y Trino) (@prendente1) November 10, 2022

Para parar a los negacionistas de la Sanidad Pública -y del cambio climático- saldremos a la calle este domingo, 13 de noviembre, a 18 grados.#SanidadPública pic.twitter.com/JYkV3LSt73 — Javier Durán (@tortondo) November 10, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

Mi nuevo vídeo favorito pic.twitter.com/3SKEhua7ef — 𝑵𝒆𝒇𝒆𝒓 ♥︎ (@neferteia) November 9, 2022

Mira,yo ya no puedo más. pic.twitter.com/0RBfcuFL9R — 𝐁𝐚𝐫 𝐃𝐞 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 (@BarDePueblo1) November 10, 2022

– ¡Papa! ¿Que son endoscopias?

– Cuando no cabe en un folio — ¡Hey! di (@Condoncojones) November 6, 2022

Carcajada tonta del día

pic.twitter.com/EIrAEnFUbO — empeltada 🏺⛏️🍺 (@empeltada) November 9, 2022

La emoción de ver un BMW utilizar los intermitentes. pic.twitter.com/1iHWzWYL68 — Roberto Martín (@robbhaifisch) November 8, 2022