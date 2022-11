En Twitter se ha hecho viral la publicación de una tuitera que es para echarse las manos a la cabeza. Se trata de una conversación de whatsapp entre ella y su jefe que ha provocado ya la reacción de casi 60.000 tuiteros.

La tuitera explica que ha muerto su tío y el jefe le da una respuesta que se califica por sí sola: "A ver si podemos hacer algo para que salgas un poco antes. Los familiares de tercer grado no son motivo de ausencia". Como siempre es mejor verlo que contarlo, aquí tienen el tuit:

Poco más podemos añadir. Hay situaciones en la vida que no necesitan mayor explicación. Nosotros lo que podemos hacer es recoger las reacciones de la indignadísima legión tuitera. Algunos incluso han aprovechado la ocasión para contar casos similares en los que sus jefes reaccionaron igual de mal o, por el contrario, se comportaron como personas decentes.

Yo no iba a currar, que me despida y la denuncia que le meto se queda sin empresa

Lo siento muchísimo.Esto me recuerda a cuando falleció mi abuela.Trabajo en un hospital y la respuesta fue "Te corresponde,pero ahora mismo no tengo a nadie para cubrirte e irte sería abandono de servicio".Hasta los pacientes q lo oyeron me decían q me fuera y me daban el pésame

— Nadaporaquinadaporalla (@Aniram11974218) November 11, 2022