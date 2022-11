Rigoberta Bandini confiesa que Pablo Motos "no le cae muy bien": "No ha querido que fuera su programa"

Rigoberta Bandini, en el programa 'Menudo Cuadro'.

Ocurrió en el podcast Menudo Cuadro, espacio de entrevistas comandado por David Insua y David Andújar. Fue ahí, durante una charla distendida, donde la cantante Rigoberta Bandini tuvo a bien realizar una confesión poco habitual.

La pregunta era sencilla y directa: ¿qué personas no te caen muy bien? La respuesta no lo fue menos: "Pablo Motos". Y es que, según detalló la propia cantante, el presentador de El Hormiguero habría vetado su presencia en el programa.

Paula Ribó [verdadero nombre de la cantante] dejó caer, además, lo que presuntamente podría estar detrás de esta decisión: "Seguramente yo como soy una bocas habré dicho algo en algún momento… pues eso, que Pablo Motos no me cae muy simpático y tal… y él va y lo apunta en su libreta".



"También te digo, me apetecería conocerle porque al final, cuando conozco a la gente, siempre me cae bien, pero como no ha querido que fuera a su programa", añade Rigoberta.

Desconocemos si finalmente Pablo Motos reconsiderará su veto a Rigoberta Bandini. Sí sabemos, por contra, que en los últimos días las redes están rememorando (y denunciando) el machismo en el que ha incurrido El Hormiguero a lo largo de su historia.

Una muy recordada en la que protagonizaron Las chicas del cable, que tuvieron que sufrir las ofensivas preguntas que el presentador de El Hormiguero decidió hacer al ver que tenía a cuatro mujeres "jóvenes y guapas" delante.

Ana Fernández, Blanca Suárez, Maggie Civantos y Nadia de Santiago tuvieron que soportar ante todo el público de Antena 3 las machistas preguntas de Pablo Motos: "¿Con qué actor de Hollywood no os importaría hacer una escena de cama?" o "¿sabéis perrear?". Posteriormente, la actriz Maggie Civantos ha reconocido haberse sentido ofendida por los comentarios del presentador de Antena 3.