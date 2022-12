"Ya tenemos el gran anuncio de esta Navidad": el emotivo 'spot' que visibiliza a las personas trans

Un instante del anuncio navideño 'She', que homenajea al colectivo LGTBI

Un hombre mayor coge un pintalabios de un bolso. Se escabulle de noche de la cama y se maquilla. Hace acopio de todos los productos necesarios para esta tarea en diferentes tiendas. Y se maquilla una y otra vez, hasta aprender la técnica a la perfección. Un día, se asoma a la ventana y ve a una persona joven. "Álvaro, 26 años", se lee en la pantalla. Su abuelo la coge de la mano y la lleva hasta el baño. Allí, la maquilla.

Es Navidad y la familia espera sentada en la mesa. De repente, suavemente, se asoma ella: "Ana, 26 años". Ojos llorosos, emoción en el ambiente y, finalmente, el abrazo de una madre que corona las fiestas perfectas.

— Reason Why (@ReasonWhy) December 2, 2022

"She" es un trabajo de la agencia @elrusoderocky_ y la productora Agosto.

El anuncio de J&B convierte estas fechas tan señaladas en todo un alegato a la diversidad, en un guiño al colectivo LGTBI, y lo hace envuelto en belleza para normalizar lo que en pleno 2022 ya debería serlo: la realidad de las personas trans. Por ello, en Twitter no han cesado los aplausos al spot.

Ya tenemos el GRAN anuncio de esta Navidad La sensibilidad puede convivir con la reivindicación Un mensaje muy necesario que llega a través de la publicidad más mainstream Y me encanta que sea con un güisqui, que hasta no hace tanto era "cosa de hombres". pic.twitter.com/2bMnulWRbU

No estoy llorando. ¿Tú estás llorando? https://t.co/Pfz9puweOg

Que maravilla de anuncio, que preciosidad y que mensaje tan necesario con los tiempos que corren en los q se cuestiona constantemente la igualdad y los derechos de las personas trans. Gracias @jb_spain por mojarte cuando otros ni se lo piensan si no es el orgullo. ❤️ https://t.co/N8A3dY4tCA

10/10. No quiero ni decir nada. Increíble. https://t.co/krLyDXFM2y

No tío estoy llorando muchísimo dios santo no me podéis hacer esto yo ya había superado los anuncios de navidad https://t.co/Ym8g83Atli

— Myles 🦋 (@Mylestring) December 3, 2022