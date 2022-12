Por Tremending

Este jueves el diario El País ha publicado una noticia que sólo con leer el titular ya se entienden muchas cosas: "La vicepresidencia de Vox en Castilla y León gasta 1,2 millones en pagar al personal para gestionar solamente 112.000 euros". Paradojas de la vida: Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de la ultraderecha en esa comunidad autónoma, ha construido su discurso político arremetiendo contra "los gastos superfluos" de la Administración y contra los chiringuitos. Bueno, en realidad, ese ha sido, y es, el mensaje que Vox y todos sus dirigentes repiten hasta la saciedad: hay que acabar con los chiringuitos, o con lo que los ultraderechistas llaman chiringuitos.

Porque a saber qué es un chiringuito para Vox, pero lo de García-Gallardo tiene toda la pinta de serlo. Eso mismo piensa Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, quien a raíz de la noticia de El País ha publicado un tuit que ha gustado mucho a la legión tuitera. La verdad es que le ha salido irónico y gracioso, vean:

Como siempre hacemos por aquí, ofrecemos algunas reacciones al tuit de Baldoví. Ya les hemos dicho que ha gustado mucho.

