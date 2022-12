Josema Yuste lamenta que ya no pueda hacer chistes sobre el "gremio homosexual" y los tuiteros le paran los pies

Josema Yuste, en el programa 'Horizonte' (Cuatro), presentado por Iker Jiménez.

Por Tremending

Josema Yuste. Humorista. La mitad del dúo Martes y Trece. El otro era Millán Salcedo. Un humor que ha envejecido mal.

Invitado por Iker Jiménez al programa Horizonte (Cuatro), Josema Yuste remueve el pasado. Aquellos chistes machistas y homófobos que hoy no pasarían el filtro.

El presentador le pregunta por los límites del humor y Josema Yuste le responde que él no busca la ofensa, sino que "los gags sean divertidos".

Sin embargo, mete la pata cuando dice: "Hay gremios actualmente con los que no puedes hacer humor, es muy complicado. Antes sí podías hacerlo y no pasaba nada".

¿Gremios? El (ejem) humorista se explaya: "Como la raza negra, los homosexuales… Hacías humor de una forma blanca y no pasaba nada".

Sus palabras provocaron un vendaval de ira en Twitter.

Att: Josema Yuste:

1) No soy un gremio, soy una persona.

2) Por culpa de tus chistes, viví señalado, humillado y ridiculizado durante años.

3) Desde tu situación de "privilegio", lo mínimo que podrías hacer es pedir perdón y deconstruirte.

4) Cállate, tu negacionismo mata.

5) 🖕🏽 — Diego de la Viuda (@DiegodelaViuda) December 24, 2022

Porque eso implicaría leer, preguntar, informarte, asesorarte. Y este tipo de gente que no aprende lo de: mejor callado y parecer gilipollas que abrir la boca y demostrarlo. https://t.co/IoJmdZAnBJ — Miguel Ángel López (@MiguelAngel_Lpz) December 23, 2022

Josema Yuste, entrevistado por Iker Jiménez, diciendo que ya no se puede hacer chistes de homosexuales llamándolos maricones, ni de negros o mujeres maltratadas, mientras otros los hacen con el hijo de Dios pero no se atreven a hacerlos con el de Mahoma.

El facherío está desatado — Jesk Rey (@Jesk_Rey) December 22, 2022

Tenemos el gremio de charcuteros, el gremio de panaderos y el gremio homosexual al que Josema prefiere llamarle gremio de maricones https://t.co/5FuhRUJ1xI — Marco Martínez (@MartinezMarcoa) December 23, 2022

Aunque el término "gremio" también generó alguna reacción cachonda.

donde coño donde coño está mi convenio colectivo https://t.co/BQV89k8tJE — palmer 🍃 (@manupalmer) December 23, 2022

El famoso gremio homosexual, tan antiguo y tradicional como el gremio de herreros o el de sopladores artesanos de vidrio. Originario de la Edad Media. https://t.co/EmqWCI1eeo — Juan Muñiz (@JuanMunizS) December 23, 2022

¿Somos un gremio? ¿Cuándo me van a pagar los años cotizados que me deben? https://t.co/D4ktCZm8OY — Nym (@ItsSalvaBTW) December 23, 2022

Se ve, @crow_ley, que ser maricón ya es un trabajo, con su movida gremial y todo. https://t.co/FZyqDaTGYU — Flanagan McPhee 🐀 (@FlanaganMcPhee) December 23, 2022

Los tuiteros también le paran los pies cuando comenta: "Yo he visto gais entre ellos llamarse maricón y no pasa nada, pero que no se te ocurra a ti".

Iker Jiménez entrevista a Josema Yuste: "La raza negra, los homosexuales… hacías humor de una forma blanca y no pasaba nada"… SÍ PASABA, Y NO ERA NI HUMOR NI BLANCO "He visto gays entre ellos llamarse maricón y no pasa nada, pero que no se te ocurra a ti" EXACTO, CÁLLATE pic.twitter.com/vDPqTitWcG — Otto Más 🎙️ (@Otto_Mas) December 24, 2022

En fin, que a estas alturas no hay justificación posible.

Josema Yuste es muy tonto. https://t.co/FZyqDaTGYU — Flanagan McPhee 🐀 (@FlanaganMcPhee) December 23, 2022

Tiene que ser tristísimo haberlo sido todo en un país que ahora no comprendes https://t.co/sePfhIUac4 — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) December 23, 2022

He visto que estaba Josema Yuste en #Horizonte . Es increíble como en unos minutos han repasado todo el argumentario de la ultraraderecha sobre la libertad de expresión aplicado al humor. 🤦🏻

He tenido que cambiar de canal. — Vicente De La Mancha (@donvidelamancha) December 22, 2022

El tiempo está poniendo en su sitio a Millán Salcedo (genio del humor absurdo y físico, partidario de la autoparodia) y a Josema Yuste, resíduo de un pasado que poco a poco desaparece. Y eso a Yuste le jode. Y se nota. — Alberto Rey (@Albertoenserie) December 24, 2022

Cada vez que Josema Yuste dice que no le dejan usar "maricón" (la palabra, el concepto) en su humor me dan ganas de decirle que el día que Millán Salcedo cante 'Maricón de España' en el Orgullo será HISTORIA. Y maravilla. Que, mira tú qué cosas, a él si "le dejamos". — Alberto Rey (@Albertoenserie) December 24, 2022

Si tu humor no solo hace tiempo que se pasó de moda, sino que también resulta ofensivo, mejor quedarse callado que meter la pata de nuevo al intentar justificarte.