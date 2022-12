El premonitorio texto de Vargas Llosa sobre su "pichula" y la ruptura con Isabel Preysler

Por Tremending

Los artistas mandan señales en sus obras y a veces, lleva tiempo cazarlas. Como hiciera Shakira con el "te felicito qué bien actúas", Mario Vargas Llosa adelantó que su relación con Isabel Preysler no era tan idílica como parecía.

Un artículo publicado en El País recuperó un texto olvidado del, no olvidemos, Premio Nobel de Literatura. En ese momento no llamó la atención, pero cobra mucho significado en el presente.

"Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí" Esto lo ha escrito un Premio Nobel de literatura

"Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz (…). Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí", reza el texto.

Un Vargas Llosa muy críptico viene a contar que hizo caso omiso a las enseñanzas de Disney y no siguió a su corazón, sino a su "pichula".

Por otro lado, desconociendo el nivel de autobiografía de este texto, también aprovecha para comentar que sus impulsos nerviosos ya no aumentan el flujo sanguíneo hacia los cilindros que conforman su "pichula", un detalle que, honestamente, no necesitábamos saber.

Se podrán decir muchas cosas sobre Vargas Llosa y sus inclinaciones, pero, El Pichula es mejor nombre de barrio obrero que el de muchos.

Este texto no le ha valido el Nobel a Vargas Llosa, pero si un buen rato de cachondeo para los tuiteros que no han querido desperdiciar semejante regalo, por muy mal que pueda sonar en este contexto.