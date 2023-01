El gesto de Kate Winslet con una joven periodista en su primera entrevista: "No tienes que tener miedo, todo será genial"

Por Tremending

Kate Winslet es sinónimo de éxito. Por si las casi tres horas que dura Avatar: El sentido del agua se habían quedado cortas para poner en valor el potencial de la actriz, una entrevista con una emisora alemana ha servido para corroborarlo. Porque el éxito no siempre se mide en medallas, monedas y recompensas materiales. Normalmente, se aprecian más la empatía y la calidad humana, algo en lo que la artista va sobrada.

La intérprete, conocida por dar vida a Rose en Titanic, se ha despertado este lunes con ganas de alegrarnos el día. Un programa de radio de la cadena alemana ZDF tenía prevista una entrevista con Winslet para promocionar la segunda parte de Avatar. La encargada de interrogar a la actriz era Martha, una joven que hacía sus primeros pinitos en el mundo del periodismo. Todo lo que ocurrió en el plató fue para enmarcar.

Antes de empezar, Martha confesó a la estrella de cine sus nervios por el directo. Nunca antes había hecho una entrevista. La artista no dudó en tranquilizarla con unas bonitas palabras. "No tengas miedo. Esta va a ser la mejor entrevista de la historia. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos decidido así", dijo Winslet. Un gesto que ha despertado el aplauso de las redes sociales.

Una niña confiesa temblorosa que es la primera entrevista que hace. Kate Winslet le ofrece la mejor respuesta posible con una sonrisa: "¿Sabes qué? Cuando hagamos esta entrevista, nos va a salir la mejor entrevista de la historia. Y¿sabes por qué? Porque lo hemos decidido así"♥️ pic.twitter.com/91kbAw3fyv — Ibon Pérez (@ibonpereztv) January 9, 2023

Ahora soy aún más fan de Kate Winslet, que en el vídeo tranquiliza a una periodista y le asegura que su entrevista será increíble ❤️

Por más artistas como ella pic.twitter.com/u7D9re5yOD — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) January 9, 2023

Yo solo quiero que Kate Winslet me diga que todo va a estar bien en la vida pic.twitter.com/GkSTyrQ3N2 — triquis (@triquis) January 10, 2023

Kate Winslet es una persona tan maravillosa que parece imposible que Hollywood no la haya destruido por completo. https://t.co/aycLVtk22H — Fer (@faguiag) January 9, 2023

Entre los usuarios que han elogiado su compañerismo, destacan varios profesionales de la comunicación. Muchos periodistas hubieran agradecido una respuesta así en sus inicios, cuando la inseguridad va siempre en la mochila.

Kate Winslet hablándonos a todos los que hemos sufrido el pánico escénico e inevitable síndrome del impostor de las primeras entrevistas 💗pic.twitter.com/KKKqyNylib — Mónica Zas (@MonicaZas) January 10, 2023

Kate Winslet siendo un amor. Lo que dice y cómo lo dice, realmente conmovedor y motivador. Si van a viralizar algo, que sean estos gestos de apoyo, empatía y amabilidad. https://t.co/plfE8VO9ZZ — Juana (@JuanaMerchan) January 10, 2023

Sin duda, una muestra de apoyo que no suele ser habitual, mucho menos entre las celebridades de Hollywood. Tal vez Kate Winslet no sea como las demás. Lo que sí sabemos es que posiblemente este vídeo sea "lo más adorable que has visto hoy".