Un afectado por las obras de Metro Madrid en San Fernando saca los colores al secretario general del PP de Ayuso: "Solo saben mentir, no les hagan caso"

Imagen de un tuit de Eduardo Rubiño. — Twitter

Por Tremending

Un joven afectado por las obras de la línea 7B de Metro Madrid ha sacado los colores al secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano. Lo ha hecho en medio de una emisión de Todo es Mentira, el programa de Risto Mejide.

El nombre del afectado es Víctor Yangüez y ha reconocido que los que están por debajo de Isabel Díaz Ayuso sí han hablado con los afectados, pero "solo saben mentir". Ha señalado al PP de San Fernando de Henares, la localidad madrileña en la que se encuentran las viviendas, y al PP de Coslada. "A esta gente que va a salir en la televisión no les hagan caso", ha clamado en directo.

Ovación cerrada a Víctor, afectado por el desastre de la línea 7, que ha pintado la cara al portavoz de Ayuso en 45 segundos pic.twitter.com/GadWoGt54o — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) January 9, 2023

El joven también ha manifestado con rotundidad: "No somos rojos, no somos comunistas, no estamos afiliados, somos afectados de Metro y queremos una solución porque no tenemos casa y nos vamos a tener que ir a vivir debajo de un puente por culpa de este señor que vais a ver en la televisión".

Serrano ha tratado de responder a las protestas de los vecinos y se ha limitado, como no es de extrañar, a pasear el fantasma de la politización y de que hay partidos tras las demandas. También ha dicho que hay un plan integral para acometer el problema de la línea 7B. Bien, Yangüez ha respondido: "No dice la verdad".

Se os ha olvidado añadir esto al vídeo.pic.twitter.com/xFtPgSEpoT https://t.co/X5ZJnIw4ud — 𝕶𝖆𝖕𝖕𝖆𝖝𝖝 (@kappaxx97) January 10, 2023



Las reivindicaciones de los vecinos de las casas dañadas llevan desde 2008 sufriendo los daños estructurales por este antojo electoral del Gobierno de Esperanza Aguirre. Y el Ejecutivo de Ayuso aún no ha propuesto una solución tangible para estos ciudadanos. Algo que ha llevado a muchos a concentrarse para parar las obras. Temen que haya riesgo de derrumbe y que tengan que abandonar sus hogares de un día para otro.