"¿Creéis que va por Piqué?": la canción de Shakira con Bizarrap sobre el futbolista genera un terremoto en Twitter

Imagen combinada de Bizarrap, Shakira, Ibai, María Jesús Montero y Gerard Pique. — Europa Press / Twitter

Por Tremending

El 10 de enero de 2023 comenzaron la locura, las reacciones y las especulaciones. El productor Bizarrap hizo pública una imagen de él junto a Shakira acompañada de una sencilla palabra: "Miércoles". Las teorías sobre el anuncio de este nuevo single se propagaron como la pólvora y, del mismo modo, llegaron las filtraciones y las hipótesis sobre la letra.

Bueno, el tema ya está publicado —a España ha llegado en la madrugada de este jueves— y muchos usuarios han podido resolver sus preguntas tras los más de tres minutos de la cantante colombiana junto al músico argentino en el ya mítico escenario cargado de luces fluorescentes.

Por algún tipo de razón, a la mayor parte de los internautas les ha rondado un nombre en la cabeza: Gerard Piqué. Especialmente, después de este fragmento de la canción: "Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal… pique".

Muchos han identificado que las palabras mortifique, mastiques, supliques, critiquen y salpique riman con el nombre del exjugador del Barça. Pero otros tienen dudas. Entre ellos, el streamer Ibai Llanos. "Creéis que lo de Shakira va por Piqué", se preguntaba.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Y cinco minutos antes, el comentarista barajaba la posibilidad de que la artista se dirigiera a su expareja, aunque reflejaba sus dudas sobre si iba a dejar margen para la interpretación. Spoiler: no.

Yo 5 minutos de la session de Shakira: pic.twitter.com/7H04RvSXfz — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Esté dirigida o no para Piqué —hay claros indicios que apuntan en esta dirección—, una explosión de tuits, memes y videos ha desatado Twitter.

A VE POR MI CREO KE NO VA pic.twitter.com/XcVeFhH7hw — MALACARA (@malacarasev) January 12, 2023

WENO YO LO QUE VEO DE SHAKIRA ES KE NO ES CLARA pic.twitter.com/GB0xdIcu5r — MALACARA (@malacarasev) January 12, 2023

LAS MUJERES YA NO LLORAN ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ — Laura Escanes (@LauraEscanes) January 12, 2023

en tiktok me salen vídeos de "analizamos las indirectas"… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

Imagina ser Clara Chia con 9 años escuchando waka waka en el mp3 sin saber que en 15 años Shakira te dedicaria una canción tirando beef — Ricky (@Rickyexp) January 12, 2023

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

shakira volviendo a casa después de grabar el bzrp session pic.twitter.com/Pf98AJGY2d — Jordi Wild (@JordiWild) January 12, 2023

Después de lo de Shakira, esperando la Session de Bizarrap con Corinna. — Javier Durán (@tortondo) January 12, 2023

YO SOLO HAGO MÚSICA, PERÓN QUE TE SAL-PIQUÉ

DILO SHAKIRA, ESO MAMONAAAAA pic.twitter.com/U0wJVFeZkt — Nini (@itsninix_) January 12, 2023

descifrando el sentido oculto de la bzrp #53 — Lola 1ndigo (@lolaindigomusic) January 12, 2023

Shakira: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en HACIENDA" Yo: pic.twitter.com/1JaXk9ayx2 — Ivii ◟̽◞̽ 🎄 (@ivimar_vazquez) January 12, 2023

Shakira / Piqué pic.twitter.com/5OP2fheXRz — The Horror Lover (@THorror_Lover_) January 12, 2023

Yo cuando Shakira dice, yo solo hago música perdón que te salpique pic.twitter.com/OXppdo30c7 — Koki. (@lakooks) January 12, 2023

Los inspectores de Hacienda anuncian una colaboración con Bizarrap para contestar a la canción de Shakira https://t.co/dY26PSKnDB pic.twitter.com/qoQa3UT1q0 — El Mundo Today (@elmundotoday) January 11, 2023

María Jesús Montero tras escuchar a Shakira pic.twitter.com/Rf8kQefpxc — Timmy Aubry (@TimmyAubry) January 12, 2023

Dudas, incógnitas y sospechas, también, como se ha recogido en el tuit anterior, sobre cómo ha podido reaccionar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al escuchar esta canción. No está de más recordar que Shakira está acusada de haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.

La interpretación sobre esta pieza musical se la dejamos a los internautas. Pero lo cierto es que, al término de este artículo, la canción ya tiene 22 millones de visitas tan solo en YouTube.