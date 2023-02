"No hay nada como el amor de una abuela": la conversación en WhatsApp que ha enamorado a los tuiteros

Por Tremending

Una abuela, su nieta y un bolso hecho a mano. Esos son los ingredientes de esta pequeña gran historia. Un Tremending que tratará, sin suerte, de evocar el amor de una abuela por su hija. Un amor que no cabe en este Tremending, que se te va de las manos, que ya va por 56.000 'me gusta' en Twitter y subiendo.

Y es que este es un amor tejido a ganchillo, como los de antes. La nieta va y le manda a la abuela la foto de un bolso. Un bolso random, porque el bolso es lo de menos, lo importante es el gesto. La nieta le pide a la abuela que se lo haga y la abuela que no sabe hacerlo.

no hay NADA como el amor de una abuela hay tres días de diferencia entre una captura y otra pic.twitter.com/Pz7dfYWxDt — 𝓂𝒾𝓇𝒾𝒶𝓂. (@mirifreckles) February 11, 2023

En un breve audio la abuela pone al corriente a su nieta de que no conoce la técnica del ganchillo. Lo hace con pesar. De hecho no se llega a escuchar en el audio pero se intuye; la abuela no va a parar hasta conseguirlo.

Y, en efecto, tres días después Míriam –que así se llama la nieta– ya tiene su bolso. Amor de abuela. Hecho a mano. Con la delicadeza de unas manos curtidas en el tiempo y el afecto.

La abuela de Míriam no está sola. Y Míriam tampoco. Muchas nietas así lo han corroborado:

a mi me hizo esta chaqueta (tardó un mes) pic.twitter.com/p7Q9DlgF5g — lula (@luuciatombillaa) February 12, 2023

Mi yaya era increíble haciendo ganchillo. Una nochevieja me hizo este bolso para no tener que comprarme uno yo ❤️ Quereos mucho y fuerte. pic.twitter.com/LXP2C2fzJG — Ely Cobain (@Converelys) February 11, 2023

Esta bufanda es hecha por ella hace más de 7 años (Es la mejor)🙊🙊#laquehasliaopaquita pic.twitter.com/QdsI9n5rGK — Marioo (@mariodr__) February 13, 2023

Yo le pedí a mi abuela de pequeña que me enseñara y ahora gracias a ella me hago yo mis propias cositas pic.twitter.com/WGlGU7MuZ3 — AML💜✊🏻 ♀️ (@_love7teen) February 12, 2023

Un día luego de hacer deporte me pasé por casa de mi abuela y tenia muchísimo antojo de fresa y le pregunté si tenía me dijo que sí, y comí con ella.

Al día siguiente veo en el frigorífico de mi casa 2 cajas de fresas. La amo🥰 pic.twitter.com/WIz4pWXain — tukii 🧚🏼‍♀️ (@martaramirezc9) February 13, 2023

Le mostré el absurdo precio de una tote bag y me la hizo de cumpleaños, definitivamente la mía vale mucho más ❤️‍🩹 pic.twitter.com/H8ppsjFn0e — Dayana💙 (@_DayanRodriguez) February 12, 2023

Y claro, Twitter se ha llenado de bolsos hechos a mano. Y también de abuelas que hacen cosas con amor. Abuelas que son amor.