"El nivel intelectual de la clase parasitaria": tuiteros responden a Garamendi por comparar la subida de su sueldo con una violación

Imagen editada de Antonio Garamendi. Europa Press / Twitter / Tremending

Por Tremending

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha hecho gala de su falta de ingenio y perspicacia, con unas bochornosas declaraciones en las que compara su reciente subida salarial hasta los 400.000 euros con una violación a una chica en minifalda.

Garamendi, con su tono burlón y machista, ha demostrado que los grandes empresarios no solo tienen el poder económico, sino también el poder de la impunidad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, definió como "muy desafortunadas" las palabras del empresario.

Según el líder de la patronal, ahora los empresarios son víctimas de una "campaña de descrédito". En lugar de hacer autocrítica, ha optado por defender la creación del "día del empresario" para que se les reconozca el "esfuerzo y la dedicación" de arriesgar su dinero. Como si los trabajadores no arriesgaran su salud y su vida diariamente en empleos mal remunerados y precarios.

Bien, los tuiteros no han escatimado en teclear rápidamente para expresar su indignación en las redes sociales. "Dantesco", "parasitario" o "necedad" son algunas de las palabras que han manifestado los usuarios.

No. No es que te violen y digan que vas provocando por llevar minifalda. Es que subirse el sueldo un 9% ganando 400.000€ y oponerse a que se le suba un 8% al que gana 1000€, es como ir en pelotas por la calle al tiempo que reprochas a la chica que lleva la falda muy corta. https://t.co/5Yvtti5tuA — Oscar Puente (@oscar_puente_) February 15, 2023

El líder de la patronal, a las críticas a su salario: "Es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda" #SinPalabras 😱 https://t.co/v1OUqCot9B — Sol de Invierno 💜 (@Sol_Invierno) February 15, 2023

El líder de la patronal, que mientras critica la subida del salario mínimo a 1.080 euros ingresa 400.000, justifica su salario diciendo "Es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda". Es dantesco. pic.twitter.com/ze2XbkNZvF — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) February 15, 2023

Ganar 400.000€ al año de subvenciones públicas por intentar menoscabar los derechos de las personas trabajadoras para que el Ibex35 se siga forrando "es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda". Madre mía el nivel intelectual de la clase parasitaria. pic.twitter.com/2TXtIAu6dp — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 15, 2023

OPINIÓN | "Con sus declaraciones Garamendi se ha quedado en minifalda, minifalda intelectual que no oculta la masa de necedad que alberga bajo la mente" Por Aníbal Malvar https://t.co/yCN3oY053x — Público (@publico_es) February 16, 2023

Garamendi rechaza las críticas por su sueldo: "Es como decir en una violación que iba en minifalda" https://t.co/iaV9JRpKGL.. Poco le pagan, 400.000 euros bien gastados. — Antón Losada (@antonlosada) February 15, 2023

Un vídeo grabado en un despacho, rodeado de asesores de la cosa, en el que hablas de chicas en minifalda y pulpo como animal de compañía. Respuestas que consisten en un: máximo respeto por esas cosas. #esascosas #esostemas — Ángeles Caballero (@macaballeroma) February 16, 2023

Coronándose. Señores, hay metáforas y símiles que hay que evitar siempre.

Garamendi, sobre las críticas por su sueldo: "Esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda" https://t.co/bxuPIPwow8 — Isabel Morillo (@2imori) February 15, 2023

1. La violación es un delito

2. Las mujeres pueden vestir como quieran

3. Y el Sr. Garamendi no tiene ética, ni moral, ni vergüenza El líder de la patronal a las críticas a su salario: "Es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda" https://t.co/fsX6ppHaEs — Sònia Guerra López/❤ (@SonyaGuerraLpz) February 15, 2023



Pero no todo son malas noticias, al menos para las grandes empresas. A pesar de la grave situación económica y la escalada de precios, Mercadona y Carrefour han logrado aumentar sus beneficios, aunque esto no se traduzca en un aumento significativo de los salarios de los trabajadores. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya denunció esta situación en enero, pero parece que, para los grandes empresarios, el verdadero problema es la falta de reconocimiento a su labor y no la explotación laboral y el desequilibrio económico.