Estamos en Carnaval y las ciudades de toda España se han llenado de gente disfrazada, desfiles, chirigotas y comparsas. Algunas, como las de Cádiz, son muy famosas, se preparan todo el año para este momento y hacen auténticos virtuosismos. El resultado es espectacular. Otras, sin embargo, son más de andar por casa, tienen menos presupuesto y menos repercusión, pero ponen toda su buena voluntad y eso es de agradecer.

Pese a ello, es inevitable una sonrisa cuando ves algunas comparsas de Carnaval como la que desfiló por las calles de Zaragoza. Con 1,1 millones de reproducciones y miles de retuits, circula por Twitter un vídeo de una comparsa en Zaragoza con todos sus miembros disfrazados de los Simpson que se ha viralizado. Vean. Dentro vídeo.

Habrá quien le haga gracia, a otros no. Lo cierto es que los tuiteros han comentado muchos estas imágenes. Hay opiniones para todos los gustos.

— Me llamo Ralph (@MellamoRalph13) February 19, 2023

No puedo parar de verlo es increíble 😂😂😂 https://t.co/0WGtrwT6Ke

No sé si me encanta o me horroriza 😂😂 https://t.co/GrTgq2V13L

— mar 🌊 (@mareapoynter94) February 19, 2023