El nuevo equipo directivo de Mediaset con Borja Prado al frente ha empezado a tomar decisiones, entre ellas un nuevo código ético –en realidad, un catálogo de normas de obligado cumplimiento que actualiza el código aprobado en 2012– que ha dejado descolocado a más de uno. A partir de ahora se prohíbe a los presentadores y colaboradores de los programas de entretenimiento de Telecinco y Cuatro "emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en los programas de entretenimiento". Sí lo podrán hacer en los programas de actualidad que tengan una sección específica dedicada a la política.

En el documento que ha adelantado el diario El Mundo queda meridianamente claro que "los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento". Los nuevos rectores de Mediaset advierten de que "no se tolerará ningún incumplimiento". En caso de hacerlo, se considerará una "falta laboral" con su correspondiente sanción. Además, también se especifica que los presentadores y los colaboradores serán responsables de sus opiniones ante los tribunales.

Hay otra medida llamativa: el nuevo código también prohíbe a presentadores y colaboradores a abandonar en directo, sin causa justificada, el plató de sus respectivos programas. Se acabaron así las clásicas espantadas de los tertulianos de Sálvame.

También queda prohibido "atacar o criticar a ningún otro programa de la compañía o a sus presentadores y colaboradores".

Las nuevas medidas entraron en vigor este pasado lunes. En la práctica esto implica que sólo El programa de Ana Rosa y Todo es Mentira admitirán opiniones políticas de presentadores y tertulianos en la parrilla de Mediaset.

¿Por qué me da a mí en la nariz que hay dos personajillos a los que esta medida no incumbirá y seguirán soltando sus soflamas de cuñado fascista?

Implica también algo que se está comentando mucho en las redes sociales: Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores estrella de la cadena, ya no podrá mostrar en Sálvame sus opiniones políticas, algo que ha hecho de forma recurrente en Sálvame.

Muchos tuiteros se llevan las manos a la cabeza. Jorge Javier Vázquez, marcadamente progresista –quizás el único entre los presentadores de Mediaset– no puede hacer comentarios de tinte político pero Ana Rosa, sí.

Claro, esto trae de cabeza a la legión tuitera. Vean.

Alessandro Salem, sustituto de Vasile en Mediaset , instaura un nuevo Código Ético

Jorge Javier no podrá hablar de Sanidad Pública, derechos LGTBI, etc ya que NO puede hablar de POLÍTICA en un programa de ENTRETENIMIENTO

¿Ana Rosa SÍ podrá porque el suyo es de ADOCTRINAMIENTO⁉️

— Judit 🔻 (@judit_sinhache) February 21, 2023