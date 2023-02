El nuevo "error" del juez del 'caso Neurona' con Podemos, analizado en las redes: "Ha sido sin querer queriendo…"

Errar es humano, y errar varias veces y en contra de Unidas Podemos es deporte nacional. Llevamos años contando en Tremending los olvidos en las portadas cuando se archivan las acusaciones en contra de este partido. Y también los continuos 'errores' que llevan a las televisiones a olvidarse de ellos en las encuestas, a cambiarles de nombre o de posición, o a manipular sus declaraciones.

Y ahora también estamos acostumbrándonos a los 'errores' de jueces, lo que es aún más grave. El otro día ya contamos cómo el juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, había reconocido que incluyó "indebidamente" a Pablo Iglesias entre los investigados.

Pues ya tenemos otro… Este lunes, Público ha avanzado cómo Escalonilla ha recocido que cometió un "manifiesto error" al inadmitir un recurso de Podemos alegando que estaba presentado fuera de plazo cuando en realidad estaba dentro del plazo legal.

Vaya, un fallo que puede condicionar el informe final del caso. Qué se le va a hacer. Mecachis la mar salada.

El juez Escalonilla el del NO caso "Neurona" admitió que metió por error a Pablo Iglesias como imputado, bien, pues la cosa no se queda ahí, ahora reconoce que no admitió un recurso de Podemos, entregado en forma y plazo, pero lo más grande, es que no va a pasar nada. 👇 pic.twitter.com/P0Xkv8PkB1

— José Vico 🔻 (@josevico4) February 27, 2023