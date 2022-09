"La evolución de la manipulación": el enésimo 'error' de Antena 3 Noticias con Unidas Podemos, ahora con el nombre y el color

Por Tremending

Con el invierno, las aves migran al sur. Con el verano, Leticia Sabater saca una canción erótico-festiva. Y con la época de encuestas electorales, las teles se 'olvidan' de Podemos o se 'confunden' con sus datos. Es ley de vida. Y, bueno, de los periódicos ni hablamos…

Relacionada | No te vas a creer lo que ha vuelto a pasar en las portadas con el archivo de otra causa contra Podemos

Allá vamos con otra. Este jueves, los medios informaban sobre el último barómetro del CIS. Según este estudio, los de Pedro Sánchez son la primera fuerza política en intención de voto con un 29,2%, por delante de los conservadores, que obtienen un 28,5. Y como tercera fuerza, Unidas Podemos, con el 12,8%. Sin embargo, Antena 3 en sus informativos del jueves emitió un curioso gráfico que… mejor que lo vean. Así lo recogieron los tuiteros:

Me digo, "voy a ver cómo comienza la basura de "informativo" de Antena 3 que hace tiempo que no lo veo"; la primera 💩 en el sumario: ¿UPXA? Lo de poner a @PODEMOS por encima de Vox en un gráfico se ve que no le gusta mucho a Antena 3, son más del amigo de narcotranficantes 🤮 pic.twitter.com/3a8T3ja8qy — Cecilio Comunica … (@CecilioComunica) September 15, 2022

En el tercer puesto aparece un partido que no parece ni de este país. Sobre color verde oscuro, unas extrañas siglas: "UPXA". Como no sea UPXA Dance… Debe ser un error sin mala intención, ¿no? Bueno, no pasa nada, solo es el informativo más visto en este país.

Alguien podría pensar que ha sido un error pese a la tendencia a "equivocarse" con @PODEMOS en los gráficos; pues bien, siguen 'erre que erre'. Esta basura es la más consumida en TV a las tres de la tarde y a las nueve de la noche. Venga, a ver #Pasapalabra604 y luego esta 💩 pic.twitter.com/C0vNncImvD — Cecilio Comunica … (@CecilioComunica) September 15, 2022

Una vez más…

El caso es que vaya mala pata con los errores de las teles. Por citar algunos casos, ya por 2018, los Desayunos de TVE, presentados por Sergio Martín, andaban mal de memoria y se les pasaba incluir a Podemos entre los tres principales partidos y en su lugar colaban a Ciudadanos.

TVE se 'olvida' de incluir a Podemos entre los tres principales partidos y en su lugar cuela a Ciudadanos https://t.co/e71dWFzYpz pic.twitter.com/rnGooIZ6QT — Tremending (@Tremending) April 4, 2018

En 2019, TVE y también Antena 3 volvían a tener un grave caso de amnesia, y se 'olvidaban' una vez más de Podemos hablando del CIS. En esta última cadena, tras las críticas, borraban directamente todo rastro del gráfico. Y este mismo año, La Sexta también se volvió a liar hablando del CIS de las elecciones de Castilla y León, y, oh sorpresa ¿adivináis a quién se les pasaba tan siquiera nombrar? Más tarde rectificaron, eso sí.

Y más casos en los que vuelven a "invisibilizar" a Podemos, o manipulan las palabras de sus cargos.

¿Quieren más ejemplos? Julián Macías lleva tiempo recopilándolos.

Es posible que AtresMedia se haya equivocado una vez con las gráficas olvidándose de Unidas Podemos, incluso dos, te diría que hasta tres… pero cuatro veces? Cinco? Estadísticamente cometer 5 veces el mismo error debe ser como que te toque la lotería. pic.twitter.com/tOTbowFGUc — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 26, 2022

Aparte de desaparecer en las gráficas de estadísticas otras tantas veces descolocan el orden poniendo a los líderes de Unidas Podemos por detrás del orden que le toca. Estas son las que yo recuerdo, sabes si hubo más despistes y olvidos de este tipo en la tele? pic.twitter.com/Fir0dzKtIv — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 26, 2022

Seis (si conocéis más pasadmelas) pic.twitter.com/zJYj2wvjVh — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 26, 2022

Ocho.

El día de las elecciones en Castilla y León, cambian de partido político al candidato de Unidas Podemos.https://t.co/wPm5InbHCm — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 13, 2022

Parece que la teoría de los olvidos no convence a los tuiteros:

El telediario más visto de España, el de Antena 3, le cambia el nombre y el color a la tercera fuerza política de España en intención de voto según el CIS.

Según ellos Unidas Podemos es UPXA y lo representa un color verde oscuro.

Podría ser un descuido, si no fuera la enésima vez pic.twitter.com/2kZWnepv1e — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 15, 2022

Antena3 analiza el CIS de hoy, en el que Unidas Podemos se llama UPXA (¿?), tiene una cartela verde(¿?). La presentadora dice que Unidas Podemos "sigue tercera fuerza" cuando después de un año adelanta a VOX y para acabar dice: UP "cae ligeramente por delante de VOX" OBRA CUMBRE pic.twitter.com/p92aau33ex — Guido (@GuidoOHL) September 15, 2022

Pero qué coño es UPXA 🤯🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/EKqRP65tHv — Sol Sánchez🔻 (@abrazopartio) September 15, 2022

Los informativos de Mauricio Casals y A3Media: Todo rigor e imparcialidad. ¿UPXA? ¿Color verde? Que ya ni disimulan. pic.twitter.com/l4cPIdtBSa — Pau Vivas (@Pauetevilo) September 15, 2022

Una de dos: o ahora nos llamamos UPXA y nuestro color es el verde oscuro o el telediario de @antena3com te toma por idiota, te trata como si fueras idiota y te intenta manipular de una forma tan burda (pero van con ello) que habría que ser idiota para no darse cuenta. https://t.co/sDLPiXBuZc — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 15, 2022

Antes, @A3Noticias te ocultaba a Podemos en las encuestas. Ahora cambian el color morado por el verde y rotulan UPXA en vez de Unidas Podemos. La evolución de la manipulación. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/s6ZaGMFt0O — Al del bulo, patada en el culo (@Patada_Al_Bulo) September 15, 2022

Lo de antena 3 es de vergüenza — El Justiciero (@proteston13) September 15, 2022

UPXA Dance — Cuadratura Circular (@CuadraturaC) September 15, 2022

Mi suegra en casa. A3 y T5, todo el santo día. — fibibuefet. (@Laelemeyer) September 15, 2022

No es lo mismo la torpeza que la intención. — Miguel Hernández Lucas (@MiguelhlLucas) September 15, 2022

Arreglado, señora que no la mientan. pic.twitter.com/CEX9dHTnB7 — Miguel Hernández Lucas (@MiguelhlLucas) September 15, 2022

-Jefe, jefe, que el CIS da como tercera fuerza a Podemos y Vox es cuarta, qué hacemos?

-Píntalo de verde y ponle una x

-Arreglao! 👌 https://t.co/DwhNBo3YgP — Viking (@wallanderviking) September 15, 2022

"No es lo mismo la torpeza que la intención", sentencia algún tuitero. Sea como sea, lo cierto es que como es bien sabido, lo que no se nombra no existe.