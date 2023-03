"Es una auténtica barbaridad", "da mucho miedito", "una carrera directa a las inseguridades"… Son algunas de las reacciones al filtro de moda de TikTok, Bold Glamour, que rejuvenece y transforma los rostros para hacerlos, supuestamente, más bellos.

Su uso es cada vez mayor, principalmente por jóvenes y adolescentes, en un entorno en el que las apariencias son lo primero y los cánones de belleza se imponen como un rodillo, lo que hace preguntarse qué repercusiones tendrá en los jóvenes y especialmente en las mujeres, ya bombardeadas con imágenes de cuerpos irreales por todos lados.

Lo de los filtros no es nuevo en las redes sociales. Son funciones que permiten cambiar en directo la cara que el móvil captura, a veces de forma graciosa y otras suavizando o exagerando las formas del rostro o cambiando el peinado, el color de los ojos, el vello corporal… Lo que pasa es que poco a poco y por medio de las mejoras en el software, la cosa está llegando a unos niveles nunca vistos.

En el caso de Bold Glamour, este efecto hace uso de la inteligencia artificial para lograr unos resultados que verdaderamente llaman la atención. Algunos advierten de que lo que hace es homogeneizar el aspecto de la gente.

Púmulos levantados, labios carnosos, piel perfecta, rasgos irreales… El efecto varía según la persona y, curiosamente, parece que en los hombres resulta más sutil y en las mujeres más exagerado, lo que no es casual.

The effect seems to do different things to different ppl. On men in general it's very subtle (not so subtle on women, much harsher & unrealistic expectations). But even on men it's not just "makeup", it makes structural changes (which is trivial once it builds the face 3d mesh). pic.twitter.com/K47mJx1XOu

— memo akten (@memotv) February 27, 2023