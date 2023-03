Avalancha de aplausos ante la decisión de la RAE de despenalizar la tilde en 'solo' en caso de ambigüedad

Ilustración con la palabra "solo" y varios tuits. – Tremending

Por Tremending

Tras años de presión por parte de muchos nostálgicos solotildistas, la Real Academia Española ha cedido y ha decidido dar luz verde a la colocación de la tilde en el adverbio "solo", además de en los pronombres demostrativos "este, ese y aquel" si existe el riesgo de ambigüedad.

Una decisión que ha generado el aplauso de muchos tuiteros defensores de poner este signo ortográfico, algo que choca con las propias reglas de acentuación, pues, en el caso de "solo", es una palabra llana que acaba en vocal.

Por esta razón, la institución recomendaba no usarla. No obstante, ahora, señala que "cuando solo funciona como adjetivo, no se tilda; cuando funciona como adverbio, puede tildarse únicamente si hay riesgo de ambigüedad", aunque aclara: "Pero se recomienda no tildarlo ni siquiera en esos casos y resolver la ambigüedad de otra manera". Todo hay que decirlo, el cambio de la RAE no ha sido significativo con lo que ya recogía anteriormente.

En Twitter, parece que la mayoría se ha posicinado de manera acérrima con el solotildismo y muchos han expresado sus argumentos de peso para defender este leve cambio de rumbo de la RAE. Aquí, los comentarios más ingeniosos, tanto a favor como en contra:

Vuelve la tilde al "sólo". La civilización sonríe frente a la barbarie. Nunca la resistencia nos había dado sus frutos con tanta belleza. Siempre tuvimos la legitimación moral y la dignidad que nos intentaron arrebatar, pero es que ahora tenemos al diccionario de nuestra parte — Lorena G. Maldonado (@lorenagm7) March 2, 2023

Que me corrija si me equivoco. ¿El nuevo nuevo criterio de la RAE sobre la tilde en 'solo' no es el mismo que siempre ha defendido @perezreverte? https://t.co/XyKT4hnHam — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) March 3, 2023

Ahora todos eran sólotildistas, pero cuando en el tránsito del desierto había que resistirse a los correctores yo no leía a tantos. Hoy me siento como un prisionero rescatado. Viva la tilde aunque sólo sea por lo que une.

La tilde y la virgulilla son nuestras señas de identidad. — González Pons (@gonzalezpons) March 3, 2023

Sólo decir que enhorabuena a quienes siempre nos mantuvimos firmes y sin dar ni un paso atrás en esto. Voy a emborracharme y bañarme en alguna fuente pública.https://t.co/m38FC4esuC — gerardo tecé (@gerardotc) March 2, 2023

Deseo cumplido… 🙊

La RAE devuelve la tilde a "solo" y a los demostrativos. 🥰 https://t.co/zyGNMFd7oN pic.twitter.com/QKB6LHQx0K — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) March 2, 2023

Esto es como tratar de volver con un ex al que ya olvidaste. ¿Alguien más en la resistencia del solo sin tilde? https://t.co/6veXySs8Eh — Elsa García de Blas (@ElsaGarciad) March 2, 2023

Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. La RAE se rinde y vuelve la tilde para sólo. Una gran victoria trabajada durante 12 largos años. Enhorabuena a los luchadores por una causa justa. https://t.co/dKF0eBFM8i — Carlos E. Cué (@carlosecue) March 2, 2023

Echar de menos la tilde de "solo" es como decir que los dibujos de los ochenta eran mejores que los de ahora. — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) March 2, 2023

La RAE nos devuelve la tilde en sólo después de robárnosla durante años https://t.co/riAdBkg5U4 pic.twitter.com/6VLdjOJeGm — Carrerita (@alvcarrera17) March 2, 2023

Resumiendo: a partir de ahora 'solo' llevará tilde en función del estado de ánimo del escribiente.

Aquí viene de nuevo la tilde, sola; o sóla; o yo qué sé. pic.twitter.com/BgGosgloH0 — José Luis Estévez (@JosLuisEstvez1) March 2, 2023

Ahora que han devuelto la tilde a "sólo" en casos de ambigüedad le dan una excusa a los profesores para decir que sus powerpoints no son de 2005. Antes veías "sólo o éste" y ya sabías que ese powerpoint había sido creado antes de tu nacimiento — Claudia 🌺 (@synacre) March 3, 2023

Han Sólo (sí, con tilde) es tendencia en algunos sitios por la cantidad de gente que está haciendo el chiste tras la vuelta de la tilde a la palabra. 🤣 pic.twitter.com/sJ4m4Ti6ML — #PorQuéTT (@xqTTs) March 3, 2023

La verdad es que existen buenos argumentos de un lado y otro. Los solotildistas expresan ejemplos como "solo quiero verte". ¿Pero eso qué significa? Podría interpretarse como "quiero verte únicamente a ti" o "quiero verte sin compañía". La tilde resuelve esto.

Otros, sin embargo, sostienen que su uso no es necesario, ya que la ambigüedad que podría surgir al no utilizarla es muy poco frecuente y, en la inmensa mayoría de los casos, es fácilmente solucionable con el contexto de la oración.