Por Tremending

La foto de presentación de la moción de censura de Vox, a medio camino entre grupo de parroquianos de whiskería y cartel de película de zombis, ya hacía presagiar que el movimiento de Vox no iba a dar mucho de sí políticamente pero iba a ser una fuente inagotable de risas. Y el tiempo sólo hace que confirmarlo.

Resulta que el candidato de la ultraderecha a presidir el Gobierno en esta moción, un excomunista de casi 90 años, les está saliendo rana antes de tiempo. Este martes, El País ha publicado una entrevista con él y… es difícil escoger sólo un momento de la misma, porque toda ella es un momento chanante tras otro.

Esta entrevista es absolutamente CHANANTE y destacar una cosa es hacer un feo al resto. https://t.co/eeryF2DR3J — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 7, 2023

Así por resumir, Tamames ha dicho que defenderá la lucha contra el cambio climático, cuando Vox es conocido por su discurso negacionista, que Sánchez no le parece un criminal, cuando Vox lo ha sostenido, y ha asegurado que él para lo que se presenta es para "hablar a los 47 millones y medio de españoles".

Tamames contradice a Vox y dice que el cambio climático es un gran reto de la humanidad, y que el 80% de los votantes de Vox está a favor de luchar contra el cambio climático. A ver si alguien le escucha ahí dentro y dejan ya el fundamentalismo negacionista. pic.twitter.com/qZzdYpFDq0 — Juan López de Uralde (@juralde) March 7, 2023

También ha afirmado que no defiende a Vox y que sabe que el partido de Abascal "tiene extremosidades". Incluso pregunta al entrevistador por el nombre del partido: "A mí no me hagas la crítica del partido, ¿cómo se llama?, Vox, porque me lo conozco".

Tamames, ese candidato a la moción de censura de Vox que no sabe nada sobre Vox. Menuda pantomima… pic.twitter.com/UZH1g3g3LO — Javi Ferrero (@JavierFFerrero) March 7, 2023

El sainete ha sido recibido con tanta incredulidad como hilaridad.

Había una vez……UN CIRCOOOOO!!!!! que alegraba siempre el corazón….lalalalala — Atilón (@Atiln3) March 7, 2023

Tamames a Abascal el día de la moción de censura: pic.twitter.com/rbdyTINQIC — Cricri (@buttercri) March 7, 2023

Presidente YA. — Prodigi0 2.0 (@Prodigi0_1) March 7, 2023

Tamames es como tu tío Fermín. Que ni fuma ni bebe, pero si te ve comprar tabaco o en la barra, acaba fumándose un paquete y potando entre dos coches. pic.twitter.com/lL3443esOe — George Kaplan (@GeorgeKplan) March 7, 2023

Lo mismo lo retiran y dicen: "que no, que era broma". 🤣 https://t.co/0XvZwLFQnT — Laura Cruz (@Laura_cruzd) March 7, 2023

Esto es una tragicomedia en toda regla . — José Val (@JosVal57791058) March 7, 2023

Tamames no defiende a VOX lo que hace es blanquearlo — Carmen Collado Velas (@colladov61) March 7, 2023

Sería increíble si Tamames da el discurso en la tribuna y después de escucharlo Vox se tienen que abstener… — Samuel Jurado (@juradocalero_) March 7, 2023

Tamames es una parodia española del Almirante Benson de Hot Shots. https://t.co/ocgxi4P3TM pic.twitter.com/ZxIVVoxEWH — Miquel Ramos (@Miquel_R) March 7, 2023

Es una pena que solo se vaya a hablar del tito Berni y el jaleo, porque esto podría ser histórico. https://t.co/vCjgWLJCXG — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 7, 2023

Esta Moción de censura que ha montado Abascal contra el PP al final va a ser una Moción contra Vox porque hay muy poca gente que sea capaz de defender este sainete. Al final creo que va a hacer bien Abascal, va a reunir el voto d derechas en un solo partido. En el suyo no, claro. https://t.co/Y7LBfnoN6G — Arturo Arenas (@arturoarenas10) March 7, 2023

Todo el mundo está expectante y deseando que llegue el día de la moción igual que uno espera el lanzamiento de una nueva temporada de su serie favorita. ¿Se desmontará antes la cosa y Vox dirá que todo era una broma? Veremos.