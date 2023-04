Criticas a Ferrán Adrià por reabrir El Bulli con entradas a 27 euros y sin nada de comer: "El museo del hambre"

Por Tremending

En julio de 2011, Ferrán Adrià cerró para siempre las puertas de El Bulli. Lejos queda aquel icónico restaurante que, desde la Cala Montjoi (Girona), cambió las reglas de la alta cocina en todo el mundo. El 15 de junio, casi 12 años después, los fogones se vuelven a encender, pero lo hacen en forma de museo, con entradas a 27,50 euros y un lema no exento de polémica: "Comer conocimiento".

La idea del chef es mostrar las entrañas de un proyecto que, en su día, provocó una auténtica revolución gastronómica. Adrià quiere mantener vivo el legado de El Bulli, pero sin menús ni comidas. En su lugar, los visitantes podrán disfrutar de ni más ni menos que platos virtuales, vajillas y recreaciones.

"No se va a poder comer, si no sería un restaurante", asegura el cocinero en un vídeo promocional. Un concepto de consumo que no termina de convencer a los tuiteros: "El museo del hambre".

Pues para marcharse igualmente con hambre, es bastante más barato que DiverXo. pic.twitter.com/yZj31ZSjCn — Con Ánimo De Ofender (@ofender_con) April 18, 2023

Entrada en el Museo del Bulli costarà 27,50€, casi el doble que entrada a Museo del Prado. Si mucha de la cocina de diseño ha sido una gran farsa, pues pagar para ver platos de plástico ya no tiene nombre. Por ese precio se puede cocinar una paella de marisco para 4 en casa. pic.twitter.com/cE0wyi0dRP — Jaume Risquete Sánchez (@risquete) April 15, 2023

Comiendo conocimiento en el Bulli por 27,50€ https://t.co/OsBl6WZwG5 pic.twitter.com/p6AEDpF5bA — Larry Walters  (@LarryWalters_) April 17, 2023

-Oye Ferran.

-Dime Pep.

-En el nuevo El Bulli, ¿la tortilla de conocimiento con cebolla o sin cebolla? pic.twitter.com/MLttrDsr9h — Roberto Martín (@robbhaifisch) April 18, 2023

En el Bulli, si te sobra comida, te la llevas en un pendrive. — Nazanbeach 💜 PajariThor (@nazanbeach) April 18, 2023

Ha inventado un nuevo concepto: el menú defrustración. pic.twitter.com/BRzqNwMRJW — THe GHoST oF iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@iSaBeLIiFaKe1) April 18, 2023

Algunos incluso han bromeado con la posibilidad de abrir una churrería delante del museo. No se puede negar que hay usuarios con muy buen ojo para los negocios.

Poner un food truck (una churrería con ruedas) delante del bulli pic.twitter.com/xEJswACKwv — Loko Loki 🥥 🔞 (@Thor_quemado) April 18, 2023

Tal vez sea pronto para sacar conclusiones y habrá que esperar hasta verano para medir el éxito de esta sugerente apuesta, aunque las redes parecen tenerlo claro: "Por ese precio se puede cocinar una paella de marisco para cuatro".