La dura advertencia de un científico del CSIC: "Este verano posiblemente sea de los más frescos en lo que nos queda de vida"

Poco a poco se les están acabando los argumentos a los negacionistas de la crisis climática. Solo hace falta acudir a los datos para ver que las olas de calor son más frecuentes que en el pasado y que además llegan antes.

En plena ola de calor batiendo records históricos en toda Europa, con una estimación de 510 personas fallecidas entre el 10 y el 16 de julio por este motivo en nuestro país y con cada vez más incendios, parece difícil pensar que esto pueda ir a peor. Pues agárrense, porque esta es la opinión de Fernando Vallada, ecólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En declaraciones este lunes a TVE, Vallada aseguró que "este verano con todo lo tremendo y caluroso que está siendo es posiblemente de los más frescos en lo que nos queda de vida". Después continuó: "Es así de tremenda la situación. Llevábamos tiempo avisándolo. […] Habíamos dicho de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y lejos de reducirlas las hemos seguido aumentando".

No es la primera vez que se escucha ese duro argumento, pero cuando lo dice un científico experto suena aún peor.

