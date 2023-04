Cachondeo en Twitter con un vídeo en el que Ayuso presenta a los candidatos del PP en Madrid en una plaza de toros chasqueando los dedos

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha presentado a sus 178 candidatos a las elecciones del 28M con un vídeo en sus redes sociales que no tiene desperdicio.

En una plaza de toros, todos ellos chascan los dedos al ritmo de una musiquilla pegadiza de campaña de fondo, mientras forman entre todos un mapa de la región que se ve cuando la cámara hace un plano aéreo.

Y, por supuesto, tuiteros y tuiteras no han perdido el tiempo y han ido a sacarle jugo a esta joya.

Same energy pic.twitter.com/tQLEs5CH6q

Políticos bailando ya es mal. Políticos bailando y encima haciendo chasquidos con los dedos, es indescriptible. pic.twitter.com/zXweizEXG2

— Pablo Machuca (@Pablo__Machuca) April 14, 2023

You had one job. https://t.co/S0Wurh9m8f pic.twitter.com/iWijoN6aLm

— Quique Peinado (@quiquepeinado) April 14, 2023