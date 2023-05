Julen Bollain triunfa con su respuesta a Beatriz Fanjul: "Habla de cultura del esfuerzo una afiliada al PP desde los 18 que cobra 88.175,64 euros al año"

La presidenta de las NNGG del PP, Beatriz Fanjul, interviene en el XX Congreso extraordinario del PP, a 1 de abril de 2022, en Sevilla.- Joaquin Corchero / Europa Press

Por Tremending

"La cultura del esfuerzo trae progreso y futuro. Los jóvenes no queremos 'paguitas', queremos oportunidades". Así reza un tuit de las NNGG del Partido Popular. En un vídeo, su presidenta, Beatriz Fanjul, explica que los jóvenes no quieren un "cheque" porque su "voto no se compra".

El economista Julen Bollain le ha puesto un pero a la argumentación que esgrimen los jóvenes populares, al sacar a la luz la "cultura del esfuerzo" de Fanjul.

Habla de cultura del esfuerzo una persona de 31 años, que no terminó la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto, y que cobra 88.175,64€ al año (7.347€ brutos al mes). Eso sí, afiliada al PP desde los 18 años. Cultura del ESFUERZO. https://t.co/wXILFyK43d — Julen Bollain 🗣️ (@JulenBollain) May 6, 2023

Tuiteros y tuiteras no han podido sino aplaudir sus palabras.

Cultura de la poltrona parasitaria. https://t.co/g55z1ESfdu — Mito 🧗🏔️ (@jorchkorg) May 6, 2023

La cultura del esfuerzo es para lo que ellos llaman los pobres ( pobreza heredada planificada) mientras se pelean unos con otros para no parecerlo ( ese es el esfuerzo) mientras el 1% se reparte el pastel del 99%. Todo atado y bien atado. Peleamos por nuestras propias migajas. https://t.co/dYawhwQ8Kt — Mónica Santos (@lerele84299380) May 6, 2023

No quieren paguita ellos los del PP lo Roban https://t.co/ufeprVqykN — Paco Casanova (@casanova_paco) May 6, 2023

¿Qué entienden los partidos por "cultura del esfuerzo"? Esforzarse en hacer la pelota al lider..ese es el esfuerzo. https://t.co/UbsRQaGcwZ — José Manuel Calvo (@josemanuel_co) May 6, 2023

Están para vivir de lo público . No valen para nada tienen mucha cara y suerte por tontos que los votan . https://t.co/GgI6Otkmjc — izquierda es ESPAÑA. (@latiadelavara8) May 6, 2023

Se olvidan los de las NNGG del PP que no todo es esfuerzo en la vida, hay muchos factores que influyen en el éxito: las clases sociales, el ser hombre o mujer, persona blanca o racializada…