"No te hagas fan de un político, respétate un poco": el consejo de Héctor de Miguel a los fanáticos de la política

El humorista Héctor de Miguel durante su editorial en 'Hora Veintipico', a 11 de mayo de 2023.

Por Tremending

Cuenta Héctor de Miguel, presentador de Hora Veintipico en la Ser, que llevaba mucho tiempo sin dar un editorial en su programa pero que las circunstancias le han movido a ello. Y es que la política mal entendida, es decir, la que nos lleva al fervor y la alharaca en lugar de a la reflexión y al acuerdo, a veces juega malas pasadas.

Esta semana el humorista se ha visto envuelto en ese tiro cruzado propio de quienes se aproximan a la política desde el fanatismo. Pero vayamos por partes; tal y como explica De Miguel en el vídeo que sigue, una chanza en torno a la forma de hablar de Rita Maestre le ha situado, a él y a su programa, en la picota tuitera durante los últimos días.

Relacionada:

En concreto, en Hora Veintipico comparaban la oralidad de la candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital con ciertos dejes discursivos de Tamara Falcó. Aquello, como era de prever, causó mucha risa entre los "devotos de la iglesia de Iglesias", tal y como detalla el propio De Miguel.

Qué mejor forma de acabar esta semana en la que muchos hablado que con un editorial de @HectordeMiguel con un mensajito claro para los fanáticos de la política:https://t.co/XnLlh3Ici7 pic.twitter.com/dZHdN1cHrC — Hora Veintipico (@HVeintipico) May 11, 2023

El caso es que desde el programa decidieron invitar a Maestre para darle continuidad a la chanza y, de paso, hacerle algunas preguntas. Sin embargo, la visita de la candidata al plató de Hora Veintipico fue interpretada por muchos de los seguidores de Iglesias como una "bajada de pantalones" ante un supuesto toque de atención de Prisa.

Una explicación un tanto bizarra que, según el humorista, emparenta a los que la sostienen con aquellos que creen ver estelas químicas en el cielo o denuncian una conspiración internacional en torno a las vacunas. "Dejad de actuar en política como si fuerais hinchas de un equipo de fútbol […] no te hagas fan de un político, joder, respétate un poco", lamenta De Miguel.

Relacionada:

La política, máxime en tiempos de campaña electoral, parece convertirse en un duelo en el que la razón y la palabra (que en teoría es lo que le da valor) quedan denigradas.

Así de rotundo lo denuncia el cómico en su editorial: "Fan viene de fanático, y los fanáticos y las fanáticas, es decir, los seres irracionales que anteponéis vuestros sentimientos y vuestras creencias a la lógica y la razón de cualquier cosa os podéis ir a la mierda […] Si no estás dispuesto a soportar que nos riamos de todos, de los tuyos también, vete, esta no es tu secta, porque esto no es una secta".