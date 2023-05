Bueno, bueno… Vaya 24 horas. Uno que se haya echado una siesta larga se va a pensar que ha viajado en el tiempo.

— Muerto por dentro (@dentropormuerto) May 29, 2023

Muchas cosas han sucedido en las últimas horas.

— Cris Alcázar (@CrisAlcazar) May 29, 2023

Es casi imposible resumir todo en una breve pieza, pero si alguien puede asumir esa titánica tarea, esos son los tuitiriteros y su legendaria ironía.

— Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 28, 2023

Parafraseando a Toni Cantó, vamos partido a partido. Este domingo se celebraban las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Ya os adelanto que hay malas noticias.

— Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) May 28, 2023

Los partidos de la izquierda pierden los gobiernos de Aragón, Cantabria, Canarias, Illes Balears, País Valencià, Extremadura y La Rioja; conservan Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. El PP seguirá gobernando la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, ahora Ayuso con mayoría absoluta.

— cristina fernandez (@juevesantes) May 29, 2023

¡ No jodas que Almeida ha sacado mayoría absoluta.! HIIIIIIIIIIII ¡ VAMOS A MORIR TODOS! pic.twitter.com/LcI9rjlUId

Dicho de otro modo: la izquierda estaba tomando tranquilamente en la jurisdicción de Surtidor, pero la cosa se puso trambólica y voló allá por la arbolada. Y nosotros volamos de ellos.

El pueblo ha hablado.

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 28, 2023

— Dr. Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) May 28, 2023

ME ESTABA HARTANDO DE TANTO ÁRBOL Y TANTO SERVICIO PÚBLICO

— Topo Estepario 🖕🏽 (@joquedisgusto02) May 28, 2023

— El Palentino Radioactivo (@palentivo) May 28, 2023

Éxito total de las derechas con su campaña sobre la ETA y sus propuestas estrella, que han convencido a los ciudadanos.

He bajado a la calle con la tranquilidad de que no me va a okupar mi casa un mena catalán de ETA.

Qué libertad se respira hoy.

— buenoveras (@yatedigoyoque) May 29, 2023