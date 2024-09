Indignación tras una oferta de alquiler de una caseta de jardín de 12m² por 600 euros: "Pronto alquilarán la casita del perro"

Desconocemos qué será lo próximo en materia de alquiler, no olvidemos que todo es susceptible de empeorar. Si bien es cierto que se están alcanzando cotas de indignidad por parte de los propietarios que no dejan de sorprender.

Lo último es una casita de jardín. Como lo oyen. Uno de esos cubículos prefabricados de dimensiones irrisorias que un buen señor carente de escrúpulos tiene a bien alquilar a la nada módica cifra de 600 euros mensuales.

Aquí un tuitero ha querido compartir el hallazgo: "En Habitaclia hay una oferta de alquiler de una CASETA DE JARDÍN DE MADERA de 12 m² en Badalona por 600 euros mensuales. No tengo palabras, de verdad".

