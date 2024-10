Estopa vuelve a triunfar en redes y deja en evidencia al CIS: "A mí la inmigración no me preocupa. Me preocupa la intolerancia"

Tremending Publicado el 09 de octubre del 2024

Hace unas semanas, el CIS publicó que la mayor preocupación de los españoles es la inmigración. Con todo, las cifras bajan cuando el barómetro pregunta si este asunto afecta "personalmente" a los encuestados.

Los resultados son un reflejo de la agresiva campaña que se ha llevado desde PP y Vox contra la migración, además de algunos "errores" del CIS, según han señalado politólogos y analistas. El diseño del cuestionario, el orden de las preguntas o su planteamiento han podido influir en los encuestados, han explicado.

Aunque no parece que sea un tema que quite el sueño a Estopa. Los hermanos Muñoz fueron preguntados al respecto durante una gala de premios. "A mí me preocupa madrugar", defendió José. "A mí la inmigración no me preocupa. Me preocupa la intolerancia", zanjó David. "Y las guerras", apostilló José.

🏆 La cena de nominados de #LOS40MusicAwardsSantander 😯 @estopaoficial responde rotundamente a cuál es el tema que más les preocupa: "la inmigración, no". pic.twitter.com/uilvQSuKYm — Cadena SER (@La_SER) October 8, 2024

No es la primera vez que los Estopa se mojan con temas sociales. Desde reivindicaciones al pueblo palestino y los jornaleros andaluces, hasta sus críticas al mito de la meritocracia.

Una vez más, los hermanos José y David Muñoz se han llevado el aplauso tuitero.

Imaginate que estopa sean un grupo tan de puta madre y encima lo lleven dos tíos que van callando boquitas… https://t.co/xSx60WLeit — Andrea 🦕 (@AndreaDibus) October 9, 2024

Son geniales, sin más. Gente con corazón, con empatía, sensatos y humildes.

Orgullo para muchos, entre los que me incluyo. https://t.co/O68C7d4L8X — Ana Bolena (@mantonieta1536) October 9, 2024

es que no hay nadie como ellos simplemente son siempre los mejores https://t.co/hnobF1ucH6 — des✨ (@createdbylevy) October 8, 2024

"me preocupa la intolerancia y las guerras".

Son todo lo q está bien en la vida.

Os quiero mucho @estopaoficial https://t.co/wHcS8jx1Qz — Fátima (@fhdel49) October 9, 2024

Siempre en el lado bueno de la historia. Gracias David y José por nunca callar y denunciar las injusticias. Gracias @estopaoficial 👏🏼 https://t.co/7MugzUmI5Q — Aitor Neira (@NeiraAitor) October 8, 2024

Siempre de Estopa, siempre en su equipo 👏🏽👏🏽 https://t.co/t1ZmcUHdmv — Josu (@JoxuSS) October 8, 2024

Estopa ha demostrado con sus declaraciones, que además de ser un grupo con una discografía llena de temazos, hay dos seres humanos detrás que destacan por su humildad y empatía. Ante la equidistancia o los discursos de odio de otros artistas, algunos que no alcanzan ni la mitad de su éxito, los hermanos Muñoz siempre sobresalen.