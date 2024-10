La emotiva revelación de Luis Enrique al recordar la muerte de su hija Xana: "¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado?"

El técnico asturiano Luis Enrique durante el documental.

Existe la orfandad y la viudedad, dos palabras que encierran un vacío que nos persigue toda la vida. El entrenador y exfutbolista Luis Enrique nos habla en esta entrevista –que integra su documental No tenéis ni *** idea– de un vacío que ni siquiera tiene nombre, a saber; la pérdida de un hijo o una hija.

Con entereza, el que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona y del combinado nacional, desgrana cómo fue su duelo tras la pérdida de su hija Xana en agosto de 2019 cuando tan sólo contaba con nueve años aquejada de un tumor óseo.

"¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos". #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024

"Y te dirás tú… ¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos", relata con orgullo el actual técnico del PSG.

"Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles…", detalla Luis Enrique mientras el montaje intercala vídeos de la pequeña revoloteando despreocupada por casa, como cualquier niña de su edad, con una sonrisa diáfana, ajena al destino infausto que le aguarda.

El dolor, intuimos, siempre quedará. Pero las palabras de Luis Enrique nos hablan de esa búsqueda tan humana por convertir la pérdida en una fuerza motriz, algo que nos empuje y que no nos abandone gracias a esa magia que es el recuerdo.

"Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije '¿por qué no hay ninguna foto de Xana mamá?' 'No puedo, no puedo…'. 'Mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva'. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos", zanja el técnico asturiano.