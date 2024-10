"En ese atasco no te encuentras a tu ex": el infierno vial de Plaza de Castilla que retrata las políticas de Ayuso y Almeida en Madrid

Decenas de coches atrapados en un atasco infernal, en una rotonda de seis carriles con un obelisco de Calatrava en medio que no funciona porque se estropeó al poco de inaugurarlo. No hay mejor definición de Madrid.

Hablamos del vídeo grabado en la Plaza de Castilla en la capital. Unas imágenes de este miércoles que se han hecho virales, no porque sea la primera vez que pasa, sino porque alguien ha colgado un vídeo tomado desde cierta altura y el despropósito vial se puede apreciar en todo su esplendor.

"Mirad qué ratonera. No se pueden mover. La que se ha montado en un momento. Aquí llevan ya como 20 minutos pero, claro, a ver quién mueve ficha", comenta la autora del vídeo que ha colgado en su cuenta de TikTok.

Por lo que sea, a muchos se les ha venido a la cabeza cómo los que gobiernan la Comunidad y el Ayuntamiento se han pasado años haciendo alegatos continuos por el vehículo privado y después tomando decisiones a favor de los coches. También de cómo hicieron campaña en su día a base de azuzar a sus votantes contra las medidas que pretendían fomentar el transporte público y las zonas peatonales.

Es más, estas imágenes han traído a la memoria de muchos tuiteros aquellas esperpénticas palabras de Isabel Díaz Ayuso defendiendo los atascos como una "seña de identidad" de Madrid. Una ciudad invivible como seña de identidad.

Viví en Madrid una temporada y recuerdo un día q se puso a llover al salir del del curre. Me pasé una hora y pico en un atasco, mientras veía desde el coche la salida que tenía que coger y no había manera de llegar a ella. Estaba a 5 min andando. Jamás había visto algo así.

En un momento dado me plantee dejar allí el coche y largarme a pata. Estaba a punto de llorar y montar "Un día de furia".

Ese día decidí que ni de coña me quedaría a vivir en Madrid. Era demencial.

La gran ciudad no es para mí. 😅 pic.twitter.com/wM1B5fEWcA

— Diana Aceves (@diana_aceves_) October 16, 2024