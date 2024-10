"Ojalá alguien me quiera como 'El Debate' a Feijóo": cachondeo (y memes) con el peloteo por su "nueva y juvenil imagen"

Tremending Publicado el 17 de octubre del 2024

Novedades de calado en la política nacional: Zaplana ha sido condenado a diez años de cárcel, el Supremo ha imputado al fiscal general del Estado, las negociaciones de los presupuestos siguen adelante y Alberto Núñez Feijóo se ha quitado las gafas.

El presidente del PP apareció este miércoles en el Congreso de los Diputados sin gafas, tras haberse sometido a una leve intervención médica para tratar un desprendimiento de retina, aunque no se sabe si el cambio de look será definitivo o no. Una revolución política a la altura de cuando Iglesias se cortó la coleta.

Sin embargo, no han tardado en aparecer webs como El Debate a lanzarse al peloteo hablando de su "nueva", "favorecedora" y "juvenil imagen".

Ojalá alguien me quiera como El Debate a Feijóo https://t.co/3U9AGxEVgN — Ángel Gabilondoᶠᵃᵏᵉ (@gabilondo_angel) October 16, 2024

Los tuiteros no se han podido resistir a hacer de las suyas tirando de memes.

La nueva y juvenil imagen de Feijoo https://t.co/6F30IUmL8F pic.twitter.com/LOw1jmUzEe — Larry Walters  (@LarryWalters_) October 16, 2024

Que se ha quitado las gafas. Sacadle la lengua del culo, por dios. https://t.co/F6nvsxxddA — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) October 16, 2024

Juvenil… del Congreso se ha ido directamente a renovar el Carnet Joven. — mur (@palasrisillas) October 16, 2024

Si lo único que tenía que hacer para parecer más joven era cambiar de ideas añejas y casposas. https://t.co/Ic7ouGA2p4 — 🅹🅾🅷🅽 🆂🅼🅸🆃🅷®️ (@DR_JohnSmith_) October 16, 2024

– Dígame qué pone aquí

– Falcon, Perro, ETA, símbolo de Batman

– Vuélvase a poner las gafas, señor Feijóo

– ¿He aprobado? pic.twitter.com/uqUHcL2Hz4 — Rimanegra (@Rimanegra_) October 16, 2024

Yo no me llamó Feijoo…yo soy tipo de incógnito https://t.co/HIt24Wvr37 pic.twitter.com/sdMFCfEsoz — infinitybyinfinity (@infBYinf) October 16, 2024

Gafas Patriotas. pic.twitter.com/7KLdZycCZs — 𝗣 𝗥 𝗘 𝗡 𝗦 𝗔 𝗗 𝗢 𝗥 ❌ (@El_Prensador) October 16, 2024

¿Que hay detrás de la nueva y juvenil imagen de Feijóo? https://t.co/oHDwZve14Y pic.twitter.com/DhwPuZ9sUe — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) October 16, 2024

Este peinado será juvenil entre los cayetanos, porque es más antiguo que la puerta de una pirámide. https://t.co/z4jrU8jN1r — VirgiBY_13🔻💖🇪🇭🇵🇸 (@VirgiB__13) October 16, 2024

Notición — Alicia (@alibrodriguez) October 16, 2024

Vecinoooo, mola tu hilo. Aquí mi aportación Men in Black. pic.twitter.com/3mdM20ENqg — Victoria (@lachunga_chunga) October 16, 2024

En las últimas horas, muchos también se han acordado de Feijóo pero por otro motivo. Tras la condena a Eduardo Zaplana por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales se ha vuelto a hacer viral el momentazo cuando el presidente del PP evitó hablar del exministro de Aznar por respeto… a la cerámica y el esmalte de Castellón.