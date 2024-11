"Ojalá Óscar Puente haciéndose cargo del armario de mis 'tuppers'": las redes se llenan de memes con la labor del ministro tras la DANA

Una semana después de la catastrófica DANA en València, continúa la indignación y la sensación de abandono de las instituciones entre los vecinos y en la opinión pública.

Mientras muchos están dando lo mejor de sí mismos para intentar minimizar el desastre y atender a las víctimas, otros están tratando de pescar en río revuelto, como la excursión de ultraderechistas en València aprovechándose el caos para lanzar bulos y confundir con el fin de publicitar los negocios e ideologías de las que viven. Por no hablar del despropósito de algunos programas de televisión como el de Iker Jiménez.

En medio de este caldo de cultivo pocas son las instituciones y políticos que se están salvando de las críticas de unos y otros, pero hay un ejemplo curioso en los últimos días. El del ministro de Transportes, Óscar Puente.

les está cayendo tanta mierda a los políticos que me imagino a óscar puente así cada vez que se mete en twitter y ve lo bien que hablan de él pic.twitter.com/0nfxyDce2U

El habitualmente polémico político del PSOE nos tiene acostumbrados a agrios (y en ocasiones cómicos) enfrentamientos con políticos y trols de la derecha. En su momento, por ejemplo, llamó "saco de mierda" a un agitador ultra, lo que le granjeó muchas críticas.

Sin embargo, en los últimos días su perfil en la red social X ha virado y se ha centrado en ofrecer insistentemente información sobre los avances en la recuperación de las infraestructuras de transportes afectadas. También ha respondido a dudas de tuiteros. Eso sumado a la rápida restitución de algunas vías ha logrado el aplauso de muchos en las redes.

Otro ejemplo es un tuit en el que detalló cómo se contabilizan las muertes en la tragedia y por qué. Sus explicaciones fueron muy aplaudidas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE Se que no son mis competencias, pero me veo en la obligación de hacer algunas aclaraciones ante el elevado número de especulaciones/desinformación que estoy observando en las últimas horas. 1.- El número de fallecidos confirmados a esta hora son 214. 2.-…

Mira que siempre me has parecido un maleducado, pero me estás sorprendiendo.

Grande.

— Marcos F. (@M4rfru) November 3, 2024