Pablo Motos y Arturo Pérez-Reverte, 'cuñadeando' en 'El Hormiguero' con la DANA o el 'caso Errejón': "Sale caspa hasta de la foto"

Para nave del misterio, la televisión de nuestro país. El programa de Iker Jiménez ha pasado de los fantasmas a los experimentos con barro y el de Pablo Motos ha cambiado los experimentos por los fantasmas (aunque también han jugado un poco con el barro).

Este lunes, con el país conmocionado y aún sufriendo las consecuencias del desastre de la DANA en València, El Hormiguero contó con el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte como invitado. Claro que sí, en momentos así es necesario contar con intelectuales lúcidos y audaces que vayan más allá de la crítica insustancial y estéril, y que canalicen el razonable enfado hacia debates necesarios. Y para ello nada mejor que el señor que llamó "pistolero", "asesino", "amoral" a Sánchez y que definió a los políticos como "una pandilla de golfos". A tope.

Durante la entrevista, se tocó el tema en sus diferentes aristas, como las responsabilidades o la visita de los reyes, Sánchez y Mazón. La opinión de Pérez-Reverte podría resumirse en algo como: los políticos son lo peor, Pedro Sánchez es un trilero y el rey es muy rubio y muy alto y ha estado superior. Nivelón.

Estas son algunas de las frases que dejó, animadas por las risas y el aplauso de público y hormigas: "Sánchez estuvo… Sánchez"; "El rey, el rubio alto como yo digo, estuvo superior. Por ese temple, esa serenidad, ese valor. Se la jugó…"; "La reina, que ha aprendido mucho estos años, estuvo muy bien"; "Nuestra desgracia se llama clase política española y eso va desde la extrema izquierda a la extrema derecha".

Por si esto era poco, el académico respondió a una pregunta sobre el caso Errejón entre risas y dejando un chascarrillo: "En vez de asaltar los cielos ha asaltado las bragas". Después añadió: "Errejón es secundario […] El problema está en que hoy en día una mujer no tiene el espacio social, laboral adecuado para poder decir a un tío no es no, o si me tocas te arranco la cabeza, porque si lo hace va a pagar un precio social, laboral, de todo tipo. Y entonces yo entiendo que haya mujeres que no se resistan a los Errejones de turno, ni a los Pablos Iglesias ni a quienes sean".

Durante el programa, Pablo Motos no dudó en repetir varias veces la frase que Pedro Sánchez no dijo tras la DANA y que la derecha está utilizando para atacar al Gobierno.

"Todos tienen la culpa, pero yo no puedo olvidar la frase de Sánchez cuando dice, 'si quieren ayuda que la pidan'. Tú estás viendo a la gente ahogarse. Los primeros tres días son imprescindibles para encontrar supervivientes, cada minuto cuenta. 'Si quieren ayuda que la pidan'. ¿Cómo se puede tener esa indiferencia por la vida de las demás personas?", aseguró Motos volviendo a trampear con la frase.

Pero cuidado, que el nivel de los programas de entretenimiento no tiene fondo. Este lunes todos hemos visto a un colaborador del programa Horizonte de Iker Jiménez en Cuatro que se arrodillaba para mancharse de barro para la grabación. El mismo programa que ha estado lanzando bochornosos bulos sobre las posibles muertes en un parking de València.