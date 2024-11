El Gran Wyoming señala a Iker Jiménez por sus bulos sobre la DANA: "Deberían empezar a buscar cosas que tampoco existen como su rigor o su honestidad"

Tremending Publicado el 06 de noviembre del 2024

Qué tiempos aquellos en los que Iker Jiménez hacía un programa sobre ovnis, fantasmas y humedades con la cara de Jesús. Era todo mentira, pero había un pacto ficcional entre el espectáculo y los espectadores para no romper la magia. Pero la avaricia rompió el saco.

Si Iker Jiménez nos la colaba con alienígenas y psicofonías no pasaba nada, pero cuando intentó colárnosla con tragedias reales como la pandemia o la DANA, entramos en otros menesteres. Y es que el presentador se volvió una especie de tragediólogo. Tragedia que había, allí estaba él con pseudoexpertos dispuesto a transmitir todo tipo de bulos.

Sobre ello ha reflexionado El Gran Wyoming, que ha apuntado a agitadores, streamers y presuntos periodistas por difundir bulos sobre la DANA.

Wyoming: "Hay personas que se consideran a sí mismos periodistas y que después de años buscando ovnis, pues quizás deberían empezar a buscar cosas que tampoco existen como su rigor o su honestidad" ‼️BOOM‼️pic.twitter.com/Fa4Nt2DaGf — Berni (@BernarGM) November 5, 2024

"Hay personas que se consideran a sí mismas periodistas y que después de años buscando ovnis, pues quizás deberían empezar a buscar cosas que tampoco existen como su rigor o su honestidad", ha apuntado en un claro guiño a Iker Jiménez.

Cabe recordar que Iker Jiménez aseguró que había "muchos cuerpos" en el parking del centro comercial Bonaire, afectado por la DANA. Tremenda recogida de cable se tuvo que marcar cuando las autoridades, por fortuna, no hallaron ni uno solo. No rectificó, cuando salió la información no mencionó de qué aparcamiento se trataba y se acogió a que sus "fuentes" se habían "equivocado".

Aunque quizás lo que mejor resume el nivel de lo que estamos hablando es su colaborador Rubén Gisbert, que se pegó un chapoteo en el barro antes de salir en su programa para que la gente no se diera cuenta de que se había pasado el día viendo a gente trabajar para recuperar sus vidas y no había sido capaz de doblar el lomo. Eso sí, la única diferencia entre el colaborador, que fue despedido, y Jiménez es que uno es el dueño del programa y el otro no.