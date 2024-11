Sémper dice que el PP no "entrará en el barro" y las redes dicen basta: "Cuánta desvergüenza, golfería y falta de escrúpulos"

El portavoz del PP, Borja Sémper. EFE/ J. P. Gandul

Tremending Publicado el 12 de noviembre del 2024

La vergüenza no se regala. Se tiene o no se tiene. Con la vergüenza uno no regatea, no es algo que se pueda modelar a gusto del consumidor. Reiteramos: o se tiene o se carece de ella.

Pues bien, el insigne Borja Sémper, portavoz nacional del PP para más señas, parece que anda algo justo. El que venía a darle una pátina amable y sofisticada a las misivas peperas, se ha revelado de un tiempo a esta parte como un vendedor de humo a tiempo completo, por no hablar de su gran habilidad para el donde dije digo digo Diego.

Relacionada:

Pero al grano; Anuncia Sémper, con todo el cuajo habido y por haber, que ellos [el PP] no tienen intención de "entrar en el barro", ni de "contribuir a que la política española se emponzoñe más". Lo hace en referencia a la derivada política tras la infausta DANA, una tragedia en la que, como hemos ido conociendo, su presidente en la Generalitat, Carlos Mazón, tuvo una gestión que genera muchos interrogantes.

Os alimentáis del barro. Sois el barro. https://t.co/qQfEigHt3z — Olympe Abogados (@olympeabogados) November 11, 2024

Si no fuera trágico, sería hasta gracioso. https://t.co/MkBwpBNPJt — Ginés Ruiz Maciá (@GinesRuizMacia) November 11, 2024

En eso tienes razón, en las zonas con lodo no se os ha visto. https://t.co/4a34ajPKeS — Bulldog Punk (@bulldog_punk) November 11, 2024

Es fascinante a la par que enervante como esta gente declara en público justo lo contrario de lo que han demostrado sus actos. Cuánta desvergüenza, golfería y falta de escrúpulos hay en esta intervención. https://t.co/XmQSFdGnQZ — F**king Jeiter of the Universe✌ (@KlingonCome) November 11, 2024

Y tú me preguntas qué es el barro,mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul,

Barro, eres tú. https://t.co/aIXpLwdkJL — Maria S. (@lyuva26) November 11, 2024

No, Borja, no ha fallado la política, ha fallado Mazón y el PP. Otra vez. https://t.co/Do3DJ8lfep — Jaume Mayor (@JaumeMayor) November 12, 2024

Sorprenden las palabras de Sémper. Sorprenden viniendo de un partido que ha llevado al límite en los últimos años el debate político, tensionándolo hasta límites insostenibles, aliado con ese desmadre de posverdad y bulos que propone Vox. Que te aproveche, Sémper. Que te aproveche tanto cinismo.