En Málaga, la Axarquía alberga pueblos maravillosos, perfecto para irse de vacaciones o planear una ruta en coche para descubrir uno a uno, deteniéndose en algunos de los lugares más hermosos de la provincia andaluza.

Entre todos ellos, seleccionamos hoy algunos de los pueblos más bonitos de la Axarquía malagueña que no puedes dejar de conocer si viajas al sur del país. ¡Te encantarán!

Los pueblos de la Axarquía malagueña

Almáchar

Almáchar/Foto: www.visitacostadelsol.com

En pleno corazón de la Axarquía se localiza Almáchar, un precioso pueblo de casas blancas que constituye parada obligada en la Ruta de la Pasa, próxima a El Borge y Moclinejo. Con su precioso casco antiguo de origen árabe, Almáchar es conocida como la villa del ajoblanco. De hecho, cada primer sábado del mes de septiembre tiene lugar en ella la fiesta del ajoblanco, donde este plato de la gastronomía tradicional a base de almendras, ajos y aceite de oliva es la estrella.

Frigiliana

Frigiliana/Foto: Pixabay

Uno de los pueblos más famosos de la Axarquía es Frigiliana. No es de extrañar, porque también es uno de los más bonitos. Se localiza en un sitio excepcional, en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

En sus calles encontrarás talleres y tiendas de artesanía, además de sitios de interés como la iglesia de San Antonio de Padua (C. Real, 100, 29788 Frigiliana, Málaga) y los Reales Pósitos (C. Real, 1, 29788 Frigiliana, Málaga). No dejes de ascender hasta su mirador, tras la cuesta del Apero, desde el que contemplarás unas preciosas vistas y seguro que quitas más de una fotografía.

Sayalonga

Sayalonga/Foto: www.visitacostadelsol.com

Con sus casas blancas y su trazado árabe, Sayalonga te enamorará. Visita la iglesia de Santa Catalina (Pl. Constitución, 6, 29752 Sayalonga, Málaga), con la capilla de la Virgen del Rosario y la capilla de San Antón, la ermita de San Cayetano (Pl. Constitución, 29752 Sayalonga, Málaga) y el Cementerio Redondo (C. Morales, 10, 29752 Sayalonga, Málaga). Este es uno de los más curiosos de la provincia de Málaga, tanto por su diseño circular como por sus abovedados nichos. En él hallarás un centro de interpretación.

Asimismo, no dejes de adentrarte en el Museo Morisco (Plaza García Lorca, 3, 29752 Sayalonga, Málaga) y descubrir la fuente del Cid, de cuyas aguas se dice que bebió Rodrigo Díaz de Vivar. Como curiosidad, en las proximidades de la plaza de la Constitución puedes fotografiarte en el callejón más fama de Andalucía: el callejón de la Alcuza. Y no olvides que cada mes de mayo se celebra el pueblo la fiesta en torno al níspero.

Moclinejo

Moclinejo/Foto: Pixabay

Moclinejo es un bonito pueblo a media hora en coche de la ciudad de Málaga, donde se conserva su arquitectura típica y una curiosa tradición. Cada Domingo de Resurrección, los jóvenes se dedican a robar las macetas que tienen los vecinos del pueblo para ponerlas todas juntas en la plaza de España. Convierten así el lugar en un precioso espacio repleto de flores durante toda la noche.

En Moclinejo puedes visitar la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y la bodega de Antonio Muñoz Cabrera (San Bartolomé, 5, 29738 Moclinejo, Málaga), en la que se ofrecen diversas actividades de enoturismo. Además, si viajas en familia, no te pierdas la Casa Ratón Pérez de Moclinejo (C. Sierra, 9, 29738 Moclinejo, Málaga).

Periana

Periana/Foto: www.visitacostadelsol.com

Si vas recorrer la ruta del aceite y los montes en la Axarquía, verás Periana, un bello pueblo de casas señoriales del siglo XVIII, donde destacan puntos de interés como la iglesia de San Isidro Labrador (Calle Iglesia, 10, 29710 Periana, Málaga), de estilo neomudéjar, la fuente, el antiguo lavadero municipal y, a un par de kilómetros del pueblo, el balneario de los Baños de Vilo (MA-156, 15, 29710 Periana, Málaga) con su piscina natural. No dejes de visitar el Museo del Aceite de Mondrón (A-7204, 2, 29710 Periana, Málaga), donde se ofrecen visitas guiadas, y asomarte al mirador de la plaza de la Lomilleja.

Alfarnate

A unos 50 kilómetros de la ciudad de Málaga el bonito pueblo de Alfarnate está especialmente hermoso entre los meses de marzo y abril, con los cerezos en flor que inundan sus paisajes. No obstante, cualquier momento del año es perfecto para pasear por sus callejuelas y descubrir sus antiguas casas consistoriales del siglo XVI, la iglesia de Santa Ana (C. Sacristìa, 9, 29194 Alfarnate, Málaga), la ermita de Nuestra Señora de Monsalud (C. Ermita, 31, 29194 Alfarnate, Málaga) y el museo de juguetes antiguos Lata de Ley. En este se expone una interesante colección de juguetes de entre los años 1870 y 1970.

Y si quieres comer en un sitio especial no te pierdas la que tiene fama de ser la venta más antigua de toda la comunidad andaluza: la venta de Alfarnate, reconvertida en un restaurante-museo. La encontrarás en el antiguo Camino Real que conectaba las localidades de Málaga y Granada.