¿Por qué está creciendo el rechazo a los turistas en Canarias?

“Airbnb me sube el alquiler», «tourist go home«”. “your luxury, my misery”. Son algunas de las pintadas que se pueden leer en las calles de diferentes localidades de Canarias mostrando el rechazo a la peor cara del turismo, aquella que supone una alteración negativa del modo de vida de los residentes.

Acudimos a las estadísticas sobre el turismo en Canarias, así como a los últimos estudios sobre sostenibilidad y capacidad de carga turística de las islas para analizar el modelo turístico canario. Éste se enfrenta al reto mayúsculo de la sostenibilidad: seguir siendo un pilar de la economía canaria, pero sin soslayar a los residentes, al medio ambiente ni a las condiciones laborales, a menudo precarias, de buena parte de los trabajadores del sector, que son los que sostienen esta industria.

¿Un modelo turístico agotado en Canarias? Datos, interpretaciones y consecuencias

Gran Canaria – Fuente: Pixabay

Tal y como indica el Informe 2023 de Sostenibilidad del Turismo en Canarias elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias ha experimentado un acelerado crecimiento del flujo turístico entre 2022 y 2023. Sin embargo, ésta aún no alcanza los niveles prepandemia: casi 15 millones de turistas en 2022 frente a los casi 16 millones de 2017, pico de la llegada de viajeros a las islas.

Pero el ritmo de llegada de turistas sigue creciendo: en febrero de 2024 arribaron un 14% más de viajeros que en el mismo periodo de 2023, gastándose un 21% más y haciendo un 10% más de pernoctaciones: el sector turístico supone ya el 35% del PIB de Canarias. Por su parte, la aportación anual del sector turístico al empleo ya ha superado los niveles prepandemia: casi un 40% en 2022 frente al 39,4% de 2019 y al 29,5% de 2010.

Estos datos muestran la doble cara habitual en los destinos turistificados: un importante aporte a la economía territorial y una considerable generación de empleo, pero también un elevado impacto medioambiental, urbano y social. Es una suerte de turismodependencia económica y una turismofobia social que exige, tal y como indica el equipo de expertos del Informe de sostenibilidad, poner el foco en diversos temas a corto y medio plazo que marcarán el nuevo modelo turístico canario, entre los que destacan los siguientes:

Gestión de las aguas residuales y de los suministros de agua

Utilización del territorio y la protección del paisaje

Descarbonización y compromisos con el cambio climático

Movilidad sostenible y atascos en el transporte

Expansión del alquiler vacacional

Precios de la vivienda

Calidad del empleo turístico

Congestión turística en determinados espacios

Accesibilidad e inclusividad para grupos social tradicionalmente excluidos

Mejora de la distribución territorial y social de los beneficios del turismo

Percepción del turismo por parte de la población residente

¿Cómo interpretan los residentes el modelo turístico de Canarias?

Playa en Canarias – Fuente: Pixabay

El Sociobarómetro de Canarias de julio de 2023 publicado por la UNED de las Palmas de Gran Canaria contiene preguntas destinadas a conocer la percepción de los problemas más urgentes de las islas y sus residentes. El principal problema señalado por los canarios en la encuesta es el paro, seguido del sistema sanitario, la crisis económica, las infraestructuras, la vivienda y la inseguridad ciudadana.

Solo un 3,9% de los encuestados cita la crisis del sector turístico como uno de los principales problemas de la región. Por su parte, solo un 1,2% señala problemas personales o del hogar vinculados con el sector turístico: el 19º de la lista.

A pesar de estos datos, en el resumen ejecutivo del Informe de Sostenibilidad, el equipo de investigación señala que “no hay disponibilidad de indicadores en Canarias que permitan conocer las percepciones de los residentes respecto al turismo. Es necesaria una sistemática y rigurosa medición de las percepciones, para conocer la perspectiva de los residentes”.

Es decir, se sugiere que ni las encuestas con las que contamos en la actualidad ni las últimas reacciones de rechazo ante el turismo deben generalizarse hasta certificar una postura concreta de una gran parte de los canarios en relación con el turismo.

Playa en Canarias – Fuente: Unsplash

En este sentido, no cabe ninguna duda de que el modelo turístico canario influye en los problemas del paro, en la crisis económica y en los problemas de infraestructuras, vivienda e inseguridad ciudadana que sí preocupan a los canarios. Al fin y al cabo, el panorama socioeconómico no se divide en compartimentos estancos: la precariedad laboral de los trabajadores turísticos influye en la crisis económica (y viceversa) y la revalorización inmobiliaria influye en la crisis de acceso a la vivienda de los residentes. Y todo ello está vinculado a la “crisis” del turismo.

No obstante, el turismo también influye de forma positiva en otros aspectos socioeconómicos a juicio de los residentes canarios, tal y como indica este trabajo de la Universidad de La Laguna sobre la percepción del turismo en Tenerife. Los encuestados señalaron que el turismo impacta positivamente en los barrios, el patrimonio cultural o la calidad de vida local, pero muy negativamente en la vivienda y el alquiler.

El turismo tiene una doble cara y es estéril a nivel práctico ser categóricos en uno u otro sentido, sin obviar. No hay que ignorar, como indican tanto las estadísticas como los expertos, que el modelo turístico canario necesita cambios a corto y medio plazo. Éstos deben ocuparse de los aspectos más delicados ya citados: la precariedad laboral del sector, la distribución de los beneficios, las alteraciones medioambientales y el problema de la vivienda para los residentes.

¿Otro turismo es posible en Canarias? Turismo social y capacidad de carga turística

Fuerteventura – Fuente: Depositphotos

Tanto el turismo social como la capacidad de carga turística son conceptos que marcarán el camino del turismo del futuro, porque, desde luego. Otro turismo es posible más allá de posiciones enconadas y discursos emocionales.

La sostenibilidad social del turismo, como indica la Organización Internacional del Turismo Social (ISTO) se ocupa de cinco criterios para contribuir a la racionalidad de la industria turística:

Las poblaciones residentes, incluyendo el respeto por la cultura local y la participación en la toma de decisiones en el sector

Los trabajadores del sector turístico, acabando con la precariedad

Los visitantes, que deben tener acceso a la cultura local además de estar protegidos

El sector operativo del turismo, es decir, la iniciativa privada

Las autoridades públicas que son las que legislan

Por su parte, la capacidad de carga turística está siendo estudiada por la propia Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a través de estudios como este, adaptados al caso particular de las islas. Como indica el equipo de redactores, este encargo se enmarca en “un momento importante para Canarias, que actualmente vive uno de los debates más interesantes que afectan a su futuro: la gestión del turismo de masas y el camino hacia la sostenibilidad”.

Así mismo, el estudio se justifica por “la preocupación creciente de la ciudadanía en aspectos directamente relacionados con la sostenibilidad del turismo en Canarias”, además de la necesidad de “realizar una planificación sostenible del turismo mediante una mirada holística del mismo”.

Definido como un concepto cualitativo y no cuantitativo —“no mide aforos. No existe un número mágico, sino que gestiona un estado de equilibrio entre el sistema turístico y el natural (medioambiental y humano)”—, la capacidad de carga turística (CCT) determina la exigencia de integración de un determinado sistema turístico en el natural en el que opera: la circularidad de su metabolismo, su baja huella ecológica, bajas emisiones, etc.

Así pues, y aunque se trate de un término confuso y de difícil aplicación y justificación en la planificación urbanística a juicio de los investigadores, la capacidad de carga turística es un concepto que puede ser fundamental para medir la capacidad del sistema turístico de integrarse de manera equilibrada en los sistemas medioambientales y sociales en los que opera: “Incorporar el concepto de CCT a la gestión turística exige repensar el turismo en el nuevo marco del desarrollo sostenible y el pensamiento ecosistémico”.

Por lo tanto, es evidente que el reto del turismo en Canarias y otros territorios estrechamente vinculados al turismo es mayúsculo, pero debemos quedarnos con lo positivo: sabemos que tenemos un reto por delante y conocemos los principales problemas, además de vislumbrar diversas soluciones.

Ahora queda lo más difícil que llevará, sin duda, muchos años: cambiar el modelo turístico agotado basado casi en exclusiva en criterios económicos y sin apenas planificación para conseguir un modelo “holístico” (y planificado) que logre la ansiada sostenibilidad contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los canarios.