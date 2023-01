Vivac: todo lo que debes saber

Dormir al raso o hacer vivac es una de las experiencias más especiales que existen. Aprovechar que el tiempo acompaña para tumbarse con el saco de dormir bajo las estrellas resulta una vivencia tan única que no es de extrañar que enganche a quien la prueba por primera vez, a la que seguirán muchas otras.

Por si todavía no te has animado a probarlo o no tienes demasiada experiencia aún sobre ello, te ofrecemos todo lo que debes saber para hacer vivac, sin olvidar mencionar sus beneficios y sus desventajas.

¿En qué consiste el vivac?

Vivac/Foto: Pixabay

El vivac hace referencia al hecho de dormir al aire libre y a la intemperie. Para ello, se pueden utilizar o no elementos de abrigo, como la funda de vivac o el saco de dormir. Esta actividad suele ir acompañada de otras como el alpinismo, el trekking, el bikepacking o el fastpacking. Después de todo, cuando planeamos realizar grandes recorridos siempre hay que decidir en qué sitio vamos a dormir: refugios, albergues o en el exterior, con o sin tienda de campaña.

Asimismo, hay que tener en cuenta que no siempre podremos portar mucho peso, por lo que vivaquear será la elección más idónea si necesitamos ir ligeros de equipo en determinadas rutas. No debemos confundir el vivac con acampar al aire libre, puesto que la acampada implica siempre el uso de una tienda de campaña.

Equipo para hacer vivac

Si quieres probar esta experiencia, que entusiasma a cualquier amante de la naturaleza, necesitas un saco de dormir adecuado para protegerte de las condiciones climatológicas, que te proteja del frío, así como un aislante que proteja de la nieve y de la humedad de un suelo mojado. Junto al saco debes comprar una colchoneta hinchable o autohinchable y una funda de vivac, su impermeabilidad contribuirá a que te despiertas bien seco por las mañanas y a proteger tu saco de dormir.

Beneficios del vivac

Trekking por el bosque/Foto: Unsplash

El contacto con la naturaleza es el principal beneficio del vivac. Contemplar las estrellas, despertarse con el trinar de los pájaros, descubrir animales para los que pasas desapercibido, respirar aire puro… Todo ello lo convierte en algo que no se olvida y que nos ayuda a conectar con nosotros mismos, encontrar de nuevo la perspectiva frente al estrés diario y relativizar los problemas, así como valorar las cosas que realmente importan.

Además, es necesario tener en cuenta dos ventajas eminentemente prácticas. La primera es la comodidad, al llevar mucho menos equipo y no tener que andar con tienda de campaña, piquetas y otros accesorios. Y tampoco olvides que levantarás el campamento mucho más rápido. La segunda es la libertad de vivaquear donde quieras. Legalmente, puedes dormir al raso en casi toda España, aunque la acampada libre cuente con muchas más restricciones.

Desventajas del vivac

Hay un inconveniente obvio que es el primero que te mencionan aquellos que nunca han vivido esta experiencia: el clima. Efectivamente, si llueve o el viento sopla de forma intensa, no es posible hacer vivac. Por otro lado, también es necesario ser precavido en cuanto a la fauna salvaje. Por eso se recomienda elegir zonas para dormir en las que no haya animales peligrosos y ser extremadamente cauteloso con las picaduras de los insectos.

Consejos para hacer vivac

Campamento base en Khumjung, Nepal/Foto: Unsplash

Si te animas a dormir al raso en tu saco de dormir debes tener en cuenta ciertas recomendaciones. Recuerda siempre buscar un terreno llano en donde no haya piedras o terminarás clavándotelas en la espalda mientras duermes. Ten en cuenta la intensidad y dirección del viento para orientar el saco y descansar bien resguardado. Lo mejor es colocarse hacia el este, porque así cuando comience a abrir el día, los primeros rayos te calentarán.

Y no olvides colocar la cabeza en la posición más alta si hay desnivel. Además, evita situarte próximo a acantilados, barrancos y muy cerca de los ríos, humedales y cauces de agua porque estos pueden crecer mientras duermes y llevarte luego un buen susto.

Normativa en España

Ya sea en España o en el extranjero, infórmate primero sobre la normativa. En el caso de nuestro país, la acampada libre está prohibida de forma general, aunque hay algunas excepciones en determinadas áreas de cada ayuntamiento, así que podrás consultarlo en las ordenanzas municipales correspondientes.

En el Parque Nacional de Sierra Nevada está permitido el vivac y la acampada nocturna, siempre que se notifique previamente por escrito al director conservador del parque y que se produzca a más de 1.600 metros de altitud. En los Picos de Europa, la acampada libre está prohibida y el vivac sí se permite a partir de los 1.600 metros.

Por lo que respecta al Parque Sierra de Guadarrama, donde tampoco se permite la acampada el libre, el vivac solo puede hacerse a más de 2.100 metros de altura en la zona del antiguo parque y por encima de los 1.700 metros en la Zona Periférica de Protección.

Con toda esta variedad de regulaciones, consulta en los sitios web oficiales de cada parque natural o infórmate en el ayuntamiento o en las oficinas de turismo de la zona para asegurarte de si puedes acampar al aire libre o vivaquear allá donde quieras ir.