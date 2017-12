Un joven estudiante de marketing acusa al programa La mañana de la 1, de TVE, de haber provocado su despido de una cadena de tiendas de electrónica tras la emisión el pasado 24 de noviembre de un reportaje de investigación sobre los fraudes que se podían producir durante el reciente Black Friday.

Según adelanta la web Vertele, el pasado 24 de noviembre el programa de TVE emitió un breve reportaje que bajo el título Cuidado con el Black Friday pretendía denunciar que ciertas empresas elevaban los precios de los productos los días anteriores para aparentar que el descuento del Black Friday era mayor de lo que era en realidad.

Para certificar esa sospecha, el programa recurrió a la cámara oculta para obtener declaraciones de los dependientes de varios comercios que confirmaran esos falsos descuentos. Una de esas declaraciones fue de la de este estudiante que trabajaba como dependiente. En el reportaje, la voz en off de la reportera dice: "Sólo algunos [productos] se rebajan", para a continuación sacar al estudiante con cámara oculta afirmando: "Los que no salen, los productos que no tienen venta, que no tiene movimiento".

Según la versión del empleado despedido, TVE manipuló sus palabras y eso le ha costado el despido. Así lo denunció en Twitter (donde tiene protegidos sus tuits): "Gracias al programa @LaMananaTVE y su reportaje con cámaras ocultas de Black Friday me han despedido de mi trabajo. Manipularon mi voz de tal forma que parecía que hablaba de mi empresa y no. QUE SE SEPA".

El programa de La Mañana de la 1 reaccionó también en la red social: "No sabemos que ha pasado pero el equipo que hizo el reportaje se pone en contacto contigo para subsanar cualquier error".

No sabemos que ha pasado pero el equipo que hizo el reportaje se pone en contacto contigo para subsanar cualquier error — La Mañana (@LaMananaTVE) 10 de diciembre de 2017

El joven respondió airado: "¿Subsanar el error cuando el daño ya está hecho? Os tendría que dar VERGÜENZA jugar con las declaraciones de la gente de esa forma y encima con micrófonos y cámaras ocultas".

Muchos usuarios de Twitter se preguntaron si TVE iba a ofrecer un trabajo al joven despedido. De momento, el joven sigue sin empleo.