Ilustradores españoles que no quieren ser Marca España

MADRID. - Carolina Jiménez, Juan Díaz Canales y David Aja tienen varias cosas en común. Los tres son ilustradores de gran éxito fuera de España y los tres, también, se han mostrado contrarios a que se les vincule con la llamada "Marca España".



Estos artistas rechazaron participar con la institución, creada por el Partido Popular, que reconoce el trabajo de determinadas personas destacadas a nivel nacional e internacional. Aseguran que no le deben nada a España, pues no es aquí donde han desarrollado su trabajo, y, ni mucho menos a las instituciones españolas, como Marca España.







Según estos artistas, la situación cultural y científica que vive España no es demasiado alentadora para todos aquellos jóvenes que quieren dedicarse a esto dentro de las fronteras, lo que obliga a los profesionales más destacados a vivir en otros países, donde cosechan éxitos y pueden disfrutar de su profesión. En este sentido, Carolina Jiménez, profesional de efectos especiales en el cine, explica a Público desde Vancouver que "el arte, la tecnología y la ciencia son motores fundamentales del progreso de cualquier nación y en España han encontrado últimamente mas obstáculos e impedimentos que apoyo".



Precisamente, lo que critican estos talentos es que el Gobierno y las instituciones se acuerdan de ellos cuando ya se han ido y trabajan al margen de España. Lo explica Carolina: "Me marché de España porque el tipo de trabajo que yo hago no existe allí, o no está bien valorado. Además, no termino de estar de acuerdo con las políticas propagandísticas de lavado de imagen gubernamental".



Tal y como lo describen en su web, la Marca España es una política de Estado cuyo objetivo es mejorar la imagen del país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras. "Creo que la única manera honesta de mejorar la imagen de España es mejorar España", sentencia Carolina.

Esta madrileña es todo un referente en el campo de los efectos visuales del cine a nivel internacional. Actualmente reside en Vancouver (Canadá) donde realiza buena parte de su trabajo. "Mi carrera profesional ha transcurrido y transcurre fuera de España, a donde no tengo mucha gana de volver en este momento", cuenta a Público a través del correo electrónico.

​

En esta ocasión 'Marca España' se puso en contacto con ella para ofrecerle la participación en la iniciativa como española ilustre representante de la "marca España". "No creo ser ejemplo representativo de España como marca en ninguna forma, especialmente institucional, ya que mi formación fue privada y la mayor parte de mi carrera (14 de las 15 películas de mi filmografía hasta la fecha) se ha desarrollado fuera de España para productoras de otros países".

Carolina cuenta con una importante presencia en la red y en los medios, siendo un referente internacional en los efectos especiales de todo el mundo. Ha trabajado a las ordenes de Ridley Scott, George Miller, Peter Jackson o Tim Burton, entre otros. En su filmografía destacan películas como Prometheus, la trilogía de El Hobbit, Star Trek Beyond, Guardianes de la Galaxia 2, World War Z, El planeta de los Simios 2 o Superman. Además, es también divulgadora científica y formadora sobre arte del cine.

​

La ilustración y cualquier carrera artística en general no es un mundo fácil en España. Carolina Jiménez recuerda el caso de Maite Ruiz de Austri, la única directora de animación en el país, que se vio obligada a dejarlo porque en sus palabras "no podía más". Tal y como comentó en una entrevista a Broadly, a lo largo de su carrera solo había recibido una subvención pública para realizar su trabajo.

Juan Díaz Canales y David Aja también rechazan la institución

Los artistas Juan Díaz Canales y David Aja fueron muy críticos con 'Marca España' en su momento y expresaron sentir "vergüenza" por la institución y el país.

Ilustración de la serie 'Ojo de halcón', dibujada por David Aja.

"Este país en general y el tema de la marca en particular, lo que más me produce a día de hoy es vergüenza, la verdad", comentó David Aja vía Twitter. El dibujante al ser de nuevo preguntado sobre el tema, ha expresado a Público su rechazo, pero prefiere no volver a hablar sobre la polémica, de la que se siente totalmente desvinculado. "Ya dije lo que pensaba" ha expresado.

​

Este país en general y el tema de la marca en particular, lo que más me produce a día de hoy es vergüenza, la verdad. — David Aja (@davaja) 27 de julio de 2013

Por su parte, Canales, guionista del mítico cómic Blacksad , no ha contestado a las preguntas del diario, pero en su día escribió en Facebook que "no se puede estar orgulloso de un país que consiente y ampara estafas a gran escala. Que niega a sus ciudadanos derechos elementales como son una vivienda digna, sanidad y educación. Que ningunea la cultura y la ciencia y cuyas instituciones, de la primera a la última, están corruptas hasta la médula, como nos demuestran los medios de comunicación un día sí y otro también. Vivimos en un país desesperanzado, en manos de una casta política y económica amoral, insensible, ciega y estúpida que nos ha arrastrado a la miseria caprichosa y cruelmente, mientras que ellos siguen enriqueciéndose a manos llenas".

Dibujo del mítico cómic 'Blacksad', de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido

Estos dos artistas han ganado el premio Eisner por sus respectivos trabajos. Este galardón es el más prestigioso en el mundo del cómic. Aprovechando la ocasión, 'Marca España' destacó en su web su papel como dibujantes reconocidos internacionalmente.