"Es indecente gente sin casas, casas sin gente", el canto de Silvia Pérez Cruz para celebrar su Goya

Silvia Pérez Cruz, protagonista y autora de la banda sonora de Cerca de tu casa, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche. La cantante ha celebrado el galardón a la mejor canción original cantando un fragmento de la No hay tanto pan, una canción que se ha convertido en un emblema de la lucha contra los desahucios.



El fragmento que ha cantado es el siguiente:

Mentiras, Sonrisas y amapolas

Discursos, periódicos, banqueros y trileros.

Canciones, monos y pistolas,

Bolsos, confetis, cruceros y puteros.

Te roban y te gritan

Y lo que no tienes también te lo quitan.



No hay tanto pan, pan, pan

No hay tanto pan, pan, pan



Es indecente y es indecente,

Gente sin casa y casa sin gente

Grande Silvia Pérez Cruz cantando "es indecente gente sin casas, casas sin gente" #Goya2017 pic.twitter.com/oh3phR7BGR — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) February 4, 2017