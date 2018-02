Se había hecho mucho de rogar, pero este martes por la noche por fin hemos podido ver al cómico Joaquín Reyes caracterizado como Carles Puigdemont en El Intermedio. El programa de La Sexta ha emitido el sketch más famoso hasta la fecha. Ese que casi le cuesta la detención al cómico manchego debido a la alarma que causó en un vecino su impresionante parecido con el candidato a president de la Generalitat mientras rodaba en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz.

El cómico ha vuelto a bordar la imitación. Esta vez ha definido al político como el "Che Guevara del Penedés" o "Ghandi con pelazo", que "más que en el exilio, está en un Interrail". "¡Qué dura es la vida en el exilio! Aunque en realidad es un Interrail", ha ironizado Reyes en esta pieza para su sección "Zanguangos" del programa de LaSexta.

Aprovechando la variedad de monumentos en miniatura que se encuentran en el Parque Europa, el actor ha ondeado una estelada frente a la réplica de la famosa estatua Manneken Pis y al Atomium de Bruselas, ciudad desde la que el "presidente 130 de la Generalitat" no tiene pensado trasladarse pronto a España.

"Vamos, que puedo volver en cualquier momento. También os digo que no va a ser pronto, porque me he pillado un chollo en 'elidealista', bueno, una mansioncita en Waterloo", dice en el sketch Reyes, al ritmo de la icónica canción de ABBA.

En el sketch, el Puigdemont falso también ha mandado 'recados' a Oriol Junqueras, en prisión. "Ya me gustaría a mí estar en Estremera, con mi celdita, mi patio, mi escribir cartas a la prensa, mi comentar la gala de OT con los internos... Junqueras, tú serás preso político, pero yo estoy preso de los horarios europeos".

Donald Trump, Manuela Carmena, Soraya Sáenz de Santamaría y Nicolás Maduro son algunos de los dirigentes que Reyes ha versionado en la sección del programa presentado por El Gran Wyoming, pero fue esta imitación de Puigdemont la que alertó a un vecino de Torrejón de Ardoz (Madrid) el pasado jueves.

Según informó entonces el portavoz de la policía, "un señor mayor" llamó al 091 porque veía "a mucha gente con banderas catalanas y gritando", junto a quien parecía ser el ex presidente catalán, huido de la Justicia en Bruselas.

Al llegar la patrulla, que siempre acude ante una llamada al 091, se percataron de que era la grabación de un programa de televisión y se marcharon del lugar sin identificar a nadie.

"La verdad es que visto de lejos daba el pego. Era tal cual: el pelazo, la mirada épica... Pero tanto como para llamar a la policía...", se reía el cómico el día de la confusión, en la que, según dijo, pasó "sustico" porque él estaba con sus "chuminadas manchegas".