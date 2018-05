Las Ira: "Nos están matando, no es descabellado pensar en la autodefensa"

Las rimas de Las Ira son pura guerra. Cargan sin ambages contra todo lo que huela a patriarcado y sus conciertos —este viernes estarán en la sala Caracol de Madrid— se cuentan por llenazos. Proponen rap feminista sobrado de mala leche, fórmula que les ha valido una legión de seguidoras en edad prematura pero empoderadas hasta decir basta. "El reinado del macho que hace y deshace a su antojo ha tocado fin", apuntan expeditivas. Como para no creerlas.

Ya el nombre del grupo es una declaración de intenciones...

Raissa: Sí, esa era la idea. Nosotras entendemos que en estos momentos las mujeres vivimos en un estado de guerra permanente, queríamos transmitir que vivimos a la defensiva y que es nuestra obligación defendernos del patriarcado. Creemos además que la respuesta tiene que ser contundente y eso se transluce no sólo en el nombre, también en las bases que utilizamos.



¿Rap como herramienta de empoderamiento?

Elvirus: Totalmente. Nosotras desde el principio del proyecto teníamos como objetivo hacer pedagogía, aportar nuestro granito para que las chavalas que nos siguen sepan identificar esos focos de opresión que sufren como adolescentes y que más tarde sufrirán como mujeres. Por otro lado, es importante hacerlo en un género como el rap en el que están bastante desamparadas porque se impone el punto de vista masculino. Apenas tienen referentes y apenas se habla de su opresión, de sus emociones y vivencias. En ese sentido, es importante que ellas le vayan poniendo nombre a lo que les sucede y en esas estamos...



¿Hasta qué punto el rap es cipotudo?

Raissa.- JAIRO VARGAS

Sátira: Es un género muy masculinizado, el rap siempre ha estado muy asociado a la calle, a lo duro... Para las mujeres, en cambio, siempre han preferido un rol más dócil y melódico. Como si intentaran que la crudeza del rap no fuera con nosotras, cuando en los barrios las chavalas viven exactamente lo mismo que los chicos.



Elvirus: Y luego está el concepto de artista y musa, algo que en el rap está muy marcado. La mujer siempre aparece como musa e incluso muchas chavalas se identifican con ello. También es verdad que se señala mucho al rap o al reggaeton pero es algo que sucede en todos los géneros.



¿Qué opinión os merece la idea de amor romántico?

Sátira: Yo creo que es la mayor trampa que se nos ha hecho a las mujeres. Nos han enseñado a creer que la mujer se hace a través del amor, mientras el hombre puede realizarse de otras muchas maneras. Esto es algo que se evidencia en la intensidad con la que vivimos los dramas amorosos, y esto es porque nuestro foco vital es lo amoroso. El hombre, en cambio, puede priorizar realizarse como persona y dejar a un lado el amor. Creo que el amor romántico es la mayor trampa que nos han hecho como mujeres.

Sátira: "El amor romántico es la mayor trampa que nos han hecho como mujeres"

Raissa: Si te fijas, tras cada dinámica de agresión y maltrato se esconde lo emocional, un ámbito en el que la mujer se encuentra sometida precisamente a través de esa idea de amor romántico. Desde que nacemos nos van inoculando una suerte de debilidad emocional que no es real y que, además, sienta las bases para el maltrato físico. Creemos que es muy importante romper con esto y aprender a defendernos de esa idea de amor romántico.



Y qué hay de la eterna disyuntiva entre puta o mojigata...

Elvirus: Yo lo veo como un pacto; un pacto entre hombres que se da desde el origen de las civilizaciones patriarcales. Parece que hay mujeres que son solo para uno, son mujeres propias, en cambio hay otras que se hipersexualizan —la Pedroche podría ser un ejemplo— y pasan a ser colectivas. Ahora bien, de la mía no digas nada, porque es mía. Creo que todo ese esfuerzo por tildarnos y etiquetarnos no deja de ser parte de un pacto en el que ellos han firmado que van a tener el control hegemónico de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de tal forma que si aceptas te pondrán una etiqueta y si no aceptas otra.



Sátira.- JAIRO VARGAS

Sátira: Vas a ser juzgada sí o sí hagas una cosa o la otra. No tienes libertad porque te van a dar por todos lados; serás una guarra o una estrecha.



Elvirus: Por eso en el momento en el que tomas el control de tu sexualidad los hombres se incomodan y te tildan de guarra o monja.



¿Contempláis la autodefensa?

Raissa: La realidad es que nos tenemos que enfrentar a la violencia real, otra cosa es que socialmente no se le haya dado la importancia que merece a este asunto. Nos atacan física y verbalmente, nos están matando, no es descabellado pensar en la autodefensa real, y sí, por qué no, incluso en llevar armas. No hablamos de iniciar ninguna guerra, sino de asumir que la guerra ya está ahí y hay que defenderse. Además, parece que olvidamos que aquí no combatimos frente a ningún Estado o Gobierno, sino que son nuestras parejas, nuestros hermanos y padres los que están enfrente.



Sátira: Creo que el reinado del macho que hace y deshace a su antojo se ha acabado. Lo estoy viendo en las chavalas de 12 y 13 años que vienen a nuestros conciertos, cuando las escucho a hablar flipo; tienen un discurso político en torno al feminismo muy bien construido, están muy empoderadas y no dejan pasar una.



¿Notáis mucho machismo en la izquierda?

Elvirus: Quienes afirman que en la izquierda no hay machismo están negando el patriarcado. Estamos hablando de un sistema de poder que es totalmente transversal.

Elvirus: "Afirmar que en la izquierda no hay machismo es negar el patriarcado"

El problema es que en la izquierda existe el mito ese del tipo con mente abierta que ha podido funcionar durante un tiempo pero que en realidad nos la estaban dando con queso. El hombre siempre va a intentar ejercer su opresión tenga la ideología que tenga. De hecho, creo que en la izquierda son más peligrosos, porque al hombre machista prototípico tú lo ves venir, pero hay compañeros que tienen un discurso muy elaborado y luego escarbas un poco en sus relaciones personales y te echas las manos a la cabeza.

¿Qué os sugiere el término feminazi?

Sátira: Pe-re-za

Elvirus: Fa-ti-ga

Elvirus: Creo que las feminazis hoy representan lo que en el siglo XV eran las brujas. El hecho de que abucheen, boicoteen o amenacen de muerte a una mujer por el simple hecho de alzar su voz e intentar empalabrar la opresión real que están sufriendo, creo que es muy sintomático y, desde mi punto de vista, poco o nada les diferencia de cuando quemaban en la hoguera a la bruja.

Elvirus.- JAIRO VARGAS

Por suerte el feminismo está cada vez más presente en el debate público, lo que en cierta forma está blanqueando un poco el término feminista y convirtiendo feminazi en una etiqueta muy cuñada y reaccionaria. Lo feminazi se ha desplazado y apela a radicales y extremistas, aunque a fin de cuentas son ellos los extremistas y no nosotras. Hay miedo, hay miedito...



Y sin embargo la impunidad 'La Manada' parece desmentir ese miedo...

Sátira: Yo creo que todo parte desde el momento en que somos objeto y no sujeto; puro materialismo... Es entonces cuando nos cosifican y pueden hacer uso de nosotras. Ellos saben que no es legal lo que han hecho porque tontos no son, pero a nivel emocional cuentan con el consentimiento social y la aprobación jurídica, no hay más que ver algunas sentencias que todavía hoy se siguen dictando. Creo que tiene que ver con una suerte aprobación sistémica. De modo que no vale solo con cambiar nuestra educación sexual, sino que es un problema de objetualización de las mujeres.

El siguiente paso es conseguir que la política y la justicia dejen de amparar a tu hermano, tu padre, tu primo, tus amigos... Esto es fundamental para que no se vayan pensando que no han hecho nada malo y compartan sus hazañas por whatsapp.



¿Hay un problema de machismo en la magistratura?

Elvirus: Creo que el problema es que el sistema judicial juzga en base a cómo actuó una víctima de violación. Me explico; los hechos son los que son, para que haya una víctima de violación tiene que haber un sujeto que viole a una persona, pero se juzga muchas veces poniendo el foco en la actitud de la víctima y no a cómo actuó el violador. Eso no se puede llamar justicia.



El simple hecho de que haya un delito que se llama abuso sexual ya evidencia qué tipo de justicia tenemos. Parece que es lícito usar a la mujer, salvo que hayas abusado. Es como decir que puedes usar a una mujer como si fuera un vaso, pero no abusar de ella porque entonces ya es delito.