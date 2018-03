Que el titular no lleve a equívocos. Núria Graham podría tener sus devaneos cándidos y demodé como todo hijo de vecino. Pero su propuesta supera —por mucho— ese epígrafe. Voz hipnótica, capacidad creativa desbordante, talento con la guitarra, facilidad emotiva sin azúcar de por medio… Todo eso es (también) Núria Graham. Una talentosa artista en plena gira de presentación de Does It Ring a Bell (2017, El Segell), un disco que confirma todas las expectativas que ya había generado con sus trabajos anteriores —Bird Eyes y In The Cave— y que le sitúan como una de las voces más sugerentes del momento.

¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

Sincera.

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



Es donde me desnudo y donde soy yo de verdad.

Primer recuerdo musical



La música tradicional irlandesa me remueve unos recuerdos del pasado que me hacen llorar. Cantautores como Christy Moore, cantantes de sean-nós [canto gaélico], esa manera de cantar es un recuerdo muy muy lejano, no sé si de mi infancia o de algo todavía anterior cuando no había ni nacido. Se me erizan los pelos.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



El A ghost is born de Wilco.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



Nada me da vergüenza ajena porque no tengo mucha vergüenza. A veces me escucho boleros muy ñoños cantados por Los Panchos, soy una romántica cursi anticuada.

La primera canción que compuse iba sobre…



Amor, siempre amor y no hacia alguien en concreto.

Y la última sobre…

Amor, pero sí hacia alguien en concreto.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



Todo dice mucho de mí, pero evidentemente le recomendaría lo más nuevo porque es lo más sincero y crudo.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno

Más que un acorde preferido tengo sucesiones de acordes preferidas y, sobre todo, me gusta investigar con la guitarra las afinaciones abiertas, de este modo consigo que realmente los acordes suenen como los oigo en mi cabeza o como me siento yo.

Filia, rareza o fetiche instrumental



Soy amante del jazz, y tengo un fetiche casi con todos los instrumentos en general, pero la batería es mi debilidad. Desde pequeña siempre he estado muy interesada en la percusión en general. Ahora empiezo a tocar la batería y a dar clases.

Objetivo realizable

Dedicarme a la música, grabar discos, tener una familia y tirar con todo para adelante.

Sueño inalcanzable

Ser ordenada y organizada.

La definición más absurda que han hecho de ti

Diamante en bruto, joven promesa, cosas de estas.

La que deberían haber hecho…

Hablar de mi música y dejarse de gilipolleces, pero no pasa nada, no me enfado.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



Habrá muchas, y espero ser una abuela enrollada y explicarles mis historias de cuando me fui de gira en autocaravana, de las fiestas e historias con mis amigos, viajes y demás cosas. No tengo nada en concreto que explicarles, pero me gustaría hablar mucho con mis nietos.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



Ferran Palau debería estar tocando en todos los festivales y El Petit de Cal Eril también.

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría…



La industria y la falsedad.

Los políticos son…



No soy de generalizar, pero todo el sistema es una pantomima inútil y estúpida. Esto no quiere decir que todos los políticos sean inútiles y estúpidos, claro que no…

El mejor momento que he vivido en la música fue…



Emocionarme con mis amigos y mis seres queridos a través de la música.

De pequeña quería ser…

Feliz creando.