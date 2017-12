En este país, de la misma forma que no se puede hablar de política sin mencionar la corrupción, es imposible hablar de punk sin que las melodías de Reincidentes resuenen en nuestras cabezas.

Ha llovido mucho desde que aquel grupo de chavales, amigos del instituto, decidiera adoptar la música como forma de vida, sin saber que treinta años después seguirían con las mismas ganas de cambiar el mundo a base de guitarrazos. Concretamente han pasado 20 discos, porque en este mundillo el tiempo parece medirse, más que en horas, en trabajos grabados.



Con las mochilas cargadas de experiencia, la mítica banda sevillana acaba de lanzar Vergüenza, un disco que mantiene sus esencias más puras: ritmos rápidos y crítica social en abundancia. Juan, guitarrista, y Fernando, vocalista y bajo de la banda, charlan con Público en un bar del centro de Madrid, justo antes de presentar su nuevo elepé en una tienda de discos de la capital.

En 2011 publicasteis 'Tiempos de Ira' y ahora, con dos discos de por medio, publicáis un nuevo disco titulado 'Vergüenza' ¿Habéis pasado de la ira a la vergüenza?



Se suma... Evidentemente, en 2011 estábamos en tiempos de ira. Eran tiempos en los que se tomaron las plazas. Sin embargo, esa ira poco a poco, con el tiempo, ha ido transformándose. Llegó un momento en el que nos preguntamos "si alguien viera todo esto que tenemos en este país desde fuera ¿con que palabra o con que sentimiento lo definiría?" Y creemos que esa palabra es “vergüenza”.

En buena medida, el disco recoge el retroceso de los derechos sociales que vive el país ¿En vuestros inicios había más libertad para componer letras que en la actualidad?



"La libertad no es un concepto de ellos. La libertad es tuya"

La libertad para componer letras la tenemos todos. Otra cosa es que se generen leyes, cómo la Ley Mordaza, que restringen la libertad de expresión, cuando te metes con algo que a ellos no les gusta en vehículos comunicativos como pueden ser la música, Twitter o las redes sociales. Pero la libertad la tiene cada uno. La libertad no es un concepto de ellos. La libertad es tuya.

Otra cosa es que ellos tengan un cuerpo legal que haga que a gente como los titiriteros o Cesar Strawberry, entre otros, les haya caído la que les ha caído. ¿Que significa eso? Que vamos para atrás con paso firme.

En 'La Misa Final', una de vuestras nuevas canciones, habláis de la pederastia en la Iglesia ¿Por qué esta institución tiene tanta impunidad en España?



No pagan ibi ¿verdad? (risas). En nuestro ADN social, sobre todo por los cuarenta años de dictadura franquista, la iglesia está muy presente. Sobre todo continúa esa mentalidad del silencio y del miedo. ¿No crees que si esas violaciones o abusos, en vez de producirse en la iglesia, hubieran sido en la escuela pública habrían salido mucho antes a la luz y muchos estarían ya en el talego?

En vuestro disco también cantáis contra la homofobia y la transfobia ¿Creéis que España sigue siendo un país atrasado en temas de diversidad de género?



Con respecto al norte de Europa si. Con respecto a otros lugares no. Si nos comparamos con algunos países de la antigua Yugoslavia, que también es Europa te diría que no, pero si nos comparamos con países del norte del continente, no solo te diría que hemos llegado tarde, sino que aún nos queda mucho para alcanzarles.

En este tema nos parece vergonzoso que el PP, que se ha opuesto, incluso, al divorcio, venga a hacerse fotos cuando el colectivo LGTBI pasea su orgullo por Madrid. Al fin y al cabo, ellos nunca han creído en eso... son unos hipócritas.

El disco mantiene vuestro gen rebelde, pero también habéis introducido temas más personales como 'Hermano' ¿Que hay detrás de esa canción?



Mi hermano es autista -dice Fernando-. Cuando el autismo crece no se sabe nunca hasta donde va a llegar. En su caso, le ha degenerado en una neurosis depresiva y hemos tenido que ingresarle porque mis padres son mayores y no pueden cuidarle. La canción se la canto con todo el corazón.

En vuestro tema 'Ciudadano KK' llamáis a Albert Rivera “mayordomo del fascismo” ¿Por qué?



"Ciudadanos ha sido un producto inventado por los bancos de cara a romper otro proyecto político"

Su nombre no aparece por ningún lado eh... (risas) Realmente es el mayordomo del fascismo. Pero sobre todo del capitalismo neoliberal, que es más fuerte, incluso, que el propio fascismo. Él tiene esas dos ideologías. Es el más neoliberal de todos y luego, políticamente, el más fascista de todos. Sin embargo, creemos que es más importante la faceta económica que la política. Al fin y al cabo Ciudadanos ha sido un producto inventado por los bancos de cara a romper otro proyecto político que todos sabemos cual es... Representa a una vertiente económica peligrosa, donde los políticos realmente son títeres que están manejados por los poderes capitalistas.



¿Quién os da más miedo Ciudadanos o el PP?



Ciudadanos, sin duda. Al PP se le ve venir, pero estos, con la carita de modernos y de 'progres', son capaces de mucho más. Ciudadanos representa a lo peor que podría llegar a gobernar en España.

Y de Susana Díaz, a quién denomináis "Susana I de Andalucía" ¿Que pensáis?



"Susana Díaz no está preparada ni para dirigir una comunidad de vecinos"

Representa a esa oligarquía que durante 35 años lleva mandando en Andalucía. Ella es hija política de Chávez y Griñan y toda esa trama de los ERE. Nos produce muchísima vergüenza que la Comunidad Autónoma más poblada de España esté gobernada por una persona que jamás ha trabajado. Ella sólo a medrado en el partido y ha dado codazos para salir hacia delante. Realmente no está preparada ni para presidir una comunidad de vecinos.

De quién no habláis en vuestro disco es de Podemos...



Realmente si. Cuando en la canción 'Ciudadano KK' decimos: “viniste a reventar una ilusión”, esa ilusión es Podemos.

¿Creéis que es la esperanza de la izquierda?



Actualmente no es Podemos la única esperanza, pero Unidos-Podemos, sí.

El pasado 1 de octubre, tras las cargas policiales de Catalunya, la BBC tildaba a España, coincidiendo un poco con el titulo de vuestro disco, como la “Vergüenza de Europa” ¿Sentisteis lo mismo?



Si... Pegaron a viejos y a viejas... Es muy fuerte que en 2017 pasen estas cosas por intentar depositar un papel en una urna. Pero sabiendo lo que es el ministro de Interior, que ha sido el alcalde Sevilla y le conocemos bien, no nos sorprendió mucho todo el espectáculo.

Parece mentira que no hayan sido capaces de sentarse en una mesa, todas las opciones políticas, y analizar bien la situación para buscar un encaje constitucional a los nuevos anhelos que han nacido en Catalunya.

Fernando, naciste en Venezuela ¿como vives la situación atraviesa el país?



Ahora mismo la situación económica es bastante precaria, cosa que para mi es criticable. Es criticable que el tercer productor de petroleo del mundo todavía tenga esos porcentajes de pobreza. También es cierto, por otro lado, que el analfabetismo ha disminuido y que las libertades públicas han aumentado. Porque por mucho que digan, casí todos los periódicos y radios son antichavistas y no se ha cerrado ninguno.

Como venezolano de nacimiento que soy, me duele mucho que haya una polarización tan extrema a la hora de analizar un caso tan complejo como el venezolano. Pero lo que me duele más, personalmente, es que en España se utilice Venezuela como cortina de humo de muchas otras cosas. Mucho se habla de Venezuela, pero ¿por qué no se habla de Portugal? Cuando la izquierda gobierna bien, eso no interesa que se sepa.

Más allá de Venezuela, siempre habéis tenido una relación de hermandad con el pueblo latinoamericano...



"Latinoamérica nos enseñó, por entonces, que había otras vías socialistas que no pasaban por la URSS"

El idioma hace mucho, evidentemente. Hace que sus realidades nos sean más cercanas. Políticamente, cuando Reincidentes se formó, los movimientos de izquierdas estaban en plena efervescencia. En aquellos momentos se acababa de iniciar la revolución sandinista y comenzaban a darse conceptos como la trilogía de la liberación o la economía mixta. Latinoamérica nos enseñó, por entonces, que había otras vías socialistas que no pasaban por la URSS. En un momento más reciente, Chávez, Lula, Evo Morales o Mujica nos han enseñado unas nuevas formas de ser progresistas y de izquierdas.

También está la otra cara de la política latinoamericana, que se ha visto en Brasil con Temer o en Argentina con Macri...



Si, por supuesto. A toda acción hay reacción.

Con vuestra música habéis condenado la violencia machista con canciones como 'Carmen' o 'Ay Dolores' ¿Cuanto machismo hay dentro de la industria musical?



No sabemos... El otro día tocamos en Barcelona y la técnico de sonido era una chavala increíble. No he visto ecualizar el sonido de una batería tan rápido en mi vida. La productora también era una mujer...

...Pero apenas encontramos grupos formados por mujeres



"El papel que se le da a las hijas todavía no es el mismo que el que se les da a los hijos"

Quizá se debe al papel que se ha dado a la mujer dentro de la familia contemporánea, que todavía bebe de fuentes antiguas. El papel que se le da a las hijas todavía no es el mismo que el que se les da a los hijos. Al menos en nuestra generación, que tenemos ya 51 años, está claro que el papel de nuestras hermanas no ha sido el mismo que el nuestro dentro de la familia. Probablemente eso, junto a otras cosas, podría explicar esa falta de grupos liderados por mujeres.

Después de 30 años tocando ¿habéis pensado por algún momento en dejarlo?



No ¿Por qué? Con lo bien que lo pasamos (risas). Esto no es nuestro trabajo, es nuestra forma de ser. No hay un fin, el fin está en un cajón.