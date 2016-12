Javier Gómez Noya: "No descarto estar en los Juegos de Tokio"

Dicen que los campeones del mundo están hechos de otra pasta y lo cierto es que en el caso de Gómez Noya este axioma se cumple de forma superlativa. Para el mejor triatleta de todos los tiempos los obstáculos no son muros infranqueables, sino trampolines desde los que impulsarse para regresar con más fuerza. Sucedió en 1999, cuando le detectaron una anomalía cardiaca que provocó la retirada de su licencia y volvió a pasar este año, cuando una fractura le apartó de los Juegos de Río.



Rendirse no es un verbo que conjugue Gómez Noya: “La lesión fue uno de los momentos más complicados de mi carrera, pero hay que sobreponerse”. El español nacido en Basilea ofrece la clave de la superación: “Te hundes y te retiras o intentas superarlo. En mi caso, cambié el objetivo de la temporada, que ya no fueron los Juegos, sino recuperarme para estar lo mejor posible desde comienzos de la próxima temporada”.



Con todo, 2016 dejó una gran noticia para Javier Gómez Noya en forma de merecido reconocimiento, el Princesa de Asturias de los Deportes. “Fue una gran alegría”, reconoce, “una recompensa a una trayectoria deportiva. Que hayan valorado todos los problemas que he tenido que superar es algo muy bonito”.







Atendiendo a la forma de conseguir sus victorias, como aquella espectacular de la Gran Final de Londres en 2013, y a su forma de recuperarse de los imprevistos, la motivación diaria es una de los factores del éxito de Gómez Noya. Él la resume con naturalidad: “Es que me gusta lo que hago. Volver a la rutina de competir y luchar junto a los mejores es con lo que más disfruto”. Y entre los mejores estará a partir de ahora su amigo Mario Mola, actual campeón mundial. “La competencia te hace aplicarte más, entrenar mejor y superarte”, reflexiona el triatleta, que añade: “la rivalidad es lo que le da la vida al deporte. Mario ha hecho un año espectacular, llevaba tres en el pódium y se merecía ganar. Es un fuera de serie y espero que su triunfo tenga la repercusión que se merece”.

​

"Me gustaría volver a lo más alto de las Series Mundiales, recuperar mi mejor nivel y disfrutar de la competición"

Así las cosas, consciente de la competencia y motivado más que nunca para su regreso a la élite, Gómez Noya no pierde la ambición de cara a 2017. “Me gustaría volver a lo más alto de las Series Mundiales, recuperar mi mejor nivel y disfrutar de la competición”, sentencia. Para ello, el español está probando una nueva rutina de entrenamientos en altura: “Nunca entrené en altitud y ahora estoy haciendo un estudio junto a la Universidad de Cáceres para ver si ésta puede ser un arma más a utilizar a lo largo de la próxima temporada”.

El secreto de su éxito



"Haré algunas incursiones en media y no descarto debutar en la larga distancia a final de la temporada"

Aplicado, profesional e infatigable, Gómez Noya es consciente de que a sus 33 años la dedicación ha sido uno de los pilares que le mantienen al máximo nivel. “Está pasando en todos los deportes”, cuenta, “la gente entrena y se cuida mejor, hay mejores métodos de recuperación y, si las lesiones y los problemas te respetan, puedes alargar mucho tu carrera deportiva”. Todo ello le permite abrir su horizonte competitivo y plantearse muy seriamente debutar en la larga distancia. Él no esconde su ilusión: “La larga me motiva, pero cada cosa a su tiempo. Haré algunas incursiones en media y no descarto debutar en la larga distancia a final de la temporada ITU. A veces es bueno cambiar de objetivos y salirte un poco de la zona de confort”.



Pentacampeón del mundo, cuatro veces triunfador de Europa y plata en Londres ’12, la pregunta sobre Tokio era obligada. Y la respuesta, como su forma de ser, prudente pero no exenta de ambición: “No me quiero marcar objetivos a largo plazo, los Juegos no lo son todo, aunque sí una cita importante… no descarto estar en Tokio y más después de haber faltado a Río”.



