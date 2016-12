Orange patrocinará la Liga de Videojuegos Profesional para seguir potenciando los deportes electrónicos

MADRID.- Orange ha llegado a un acuerdo con Fandroid (del grupo Mediapro), impulsora de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) para patrocinar la División de Honor o 1ª División nacional durante cuatro temporadas, dos años, y contribuir así al incesante desarrollo de los deportes electrónicos o eSports en España.







España cuenta con quince millones de jugadores y tres millones de seguidores de eSports con edades entre 14 y 35 años, colocándose así en el cuarto país europeo con más seguimiento tras Reino Unido, Alemania y Francia.



La LVP cuenta con más de 23 millones de espectadores anuales acumulados y está considerada la mejor liga nacional de Europa en deportes electrónicos. La División de Honor, que será la patrocinada por Orange, lleva 10 temporadas y posee una media de 1,1 millones de espectadores al mes en sus emisiones en directo, mientras que en las reproducciones de vídeos bajo demanda acumulan 2,6 millones de reproducciones.



La competición española puede ser seguida y vista vía streaming y vídeo bajo demanda través de su página web. En la División de Honor de la LVP compiten clubes y jugadores de Leage of Legends, Counter Strike y Call of Duty.

Orange también patrocinará las retransmisiones de competiciones internacionales, cuyos derechos de emisión posee la LVP, como son la League of Legends Championship Series (LCS), la Challenger Series, las finales mundiales de dicho juego y la Call of Duty World League (CWL). Desde la LVP aseguran que estas retransmisiones tienen un mayor número de seguidores y el próximo año esperan tener un total de 5 millones de espectadores en directo y más de 13 en diferido.



La empresa de telecomunicaciones quiere potenciar el uso de las redes sociales para llegar a los aficionados de los deportes electrónicos, así como la importancia de contar con jugadores profesionales para acercarlos a sus seguidores.



La operadora completará su apuesta apoyando la competición amateur con competiciones online abiertas y un circuito de eventos presenciales.