Rafa Botello: "A veces es más complicado conseguir apoyos que ganar un maratón"

Rafael Botello es un deportista diferente. Y no sólo por ser un ejemplo constante de superación, sino por hablar claro, ir de frente y mostrar integridad en cada uno de sus gestos. Merece la pena seguir la vida deportiva de un tipo con más de cien maratones a sus espaldas, pero sobre todo resulta gratificante escucharle hablar.

Pregunta. ¿Cómo te cambió la vida el accidente?



Respuesta. Yo era un currante que trabajaba en la construcción y salía a correr pero de forma amateur. Al quedarme en silla de ruedas, empecé a dedicar mi tiempo al deporte y no me ha ido mal hasta ahora.

En tu web está escrito que ‘los sueños no se cumplen, sino que se entrenan’



Me salió de la cabeza el día que terminé el Ironman de Lanzarote, el más duro del mundo. Fui el primer español que lo consiguió. Hay gente como Messi, que tiene el don, y otros como Cristiano, que poseen las ganas. Yo soy más como Cristiano. Todo lo que he conseguido ha sido a base de esfuerzo y sacrificio y eso es lo que refleja la frase. Puedes soñar, pero si no entrenas la lotería nunca te va a tocar.

La vida es un reto constante…



Está claro, y sobre todo en el deporte de competición, en el que nadie se acuerda lo que haces. En 2016 gané la maratón de París, algo que no ha logrado ningún español y ahora que estoy negociando con empresas me encuentro con que alguna está bajando el caché. Yo sigo luchando y tratando de ser siempre el mejor.

Parece que resulta más difícil conseguir un patrocinio que terminar una maratón



"No me quejo de los patrocinadores, pero es cierto y triste que a veces es más complicado conseguir un apoyo que ganar una maratón"

Bueno, voy a ser sincero. Quizás sea uno de los pocos deportistas paralímpicos que puede vivir del deporte. No me quejo de los patrocinadores, pero es cierto y triste que a veces es más complicado conseguir un apoyo que ganar una maratón. Hace tiempo que decidí que la empresa que no quiera patrocinarme de forma sincera, fuera.

¿Recibe el deporte paralímpico la atención que merece por parte de instituciones y medios?



"Hay algunos paralímpicos que hacen deporte de forma ocasional y pretenden tener el mismo reconocimiento que un atleta profesional sin discapacidad"

No, pero también es cierto que esto guarda relación con lo que el deportista paralímpico significa. Hay algunos paralímpicos que hacen deporte de forma ocasional y pretenden tener el mismo reconocimiento que un atleta profesional sin discapacidad. Cuando me dicen que Cristiano gana mucho dinero me da la risa. Gana mucho porque produce todavía más. Hay que ser realista y saber que en el deporte adaptado hay gente que no genera nada. Muchos se piensan que merecen un reconocimiento por ser discapacitados y la discapacidad no te da ni más ni menos. Yo soy un atleta que va en silla de ruedas. Ni más, ni menos.

¿Cuál ha sido tu momento más duro, no estar en Río o el infortunio de Pekín?



Sin duda lo de Pekín, porque estaba luchando por algo, quizá el diploma olímpico y tuve la mala suerte de que me tiraron sin querer. Lo de Río viene a redundar en la situación del país. Si la corrupción está arriba, imagínate abajo. No dependió de mí, yo terminé el año séptimo en el ránking mundial. Envié un email preguntando por qué llevaron a alguien que estaba por debajo de mí y ni siquiera perdieron el tiempo en contestarme.

¿Qué es más gratificante, haber superado la cifra de los 100 maratones o ser un ejemplo?



Uno siempre se queda con lo humano y que la gente te diga que eres su motivación es muy importante. Pero todo está relacionado. Uno hace los cien maratones porque se tiene que ganar la vida y por suerte yo lo hago con algo que me gusta.

En casi todas las competiciones siempre tienes un gesto con la ciudad de Melilla



Uno es de donde siente. Nací en un pueblo de Barcelona, mi padre es de Melilla y mi madre de Jaén y mi arraigo está allí, en Melilla y Andalucía. A mí nunca me llamó el alcalde del pueblo donde vivo para felicitarme por una carrera. Estoy encantado de llevar a la ciudad de Melilla por el mundo.

En una entrevista afirmaste votar a Ciudadanos y no ser creyente. ¿Ser claro te cuesta muchas críticas?



"Nunca me escondo ni intento ser políticamente correcto"

Nunca me escondo ni intento ser políticamente correcto. Es cierto que intento no hablar de política, fútbol o religión, pero si me preguntan… La verdad es que soy muy español, quizás demasiado para donde vivo. Pero también digo que la federación española ha sido la que más palos me ha dado mientras que la catalana me lo ha dado todo.

También dices que los futbolistas no pueden ser considerados como deportistas de élite…



"La conducta de muchos futbolistas no es la de un deportista de élite"

Está claro que el fútbol quizás sea el deporte más profesional porque es el que tiene más medios, pero es cierto que la conducta de muchos futbolistas no es la de un deportista de élite. Un deportista de élite no llega borracho a un entrenamiento. Eso lo hemos visto en Robinho, Guti o Neymar, por ejemplo. En todo equipo hay dos o tres jugadores que no tienen la actitud de un atleta profesional. Es la realidad y quien no quiera verlo…

¿Cuál es la competición más especial en la que has participado?



Los Juegos Paralímpicos de Pekín no los van a igualar nada. Y como maratón, la que más me llena es Boston. Es una clásica y, aunque no sea la más mediática, me sigo poniendo nervioso y es muy especial para mí.

¿Desafíos para 2017?



Boston y Londres en la primera parte de la temporada y Chicago y Nueva York para la segunda parte. En España, nada.



Revista Elite Sport para PC



Descarga la app en Google Play



Descarga la app en Apple Store