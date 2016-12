Las bolsas europeas ignoran el castigo a la banca italiana tras el referéndum

MADRID/LONDRES/MILÁN.- Las principales bolsas europeas han cerrado este lunes con ganancias, a pesar del resultado del referéndum en Italia, que, de un lado, un nuevo traspiés para el proceso de la UE y, de otro lado, eleva nuevamente la preocupación por la situación del sector financiero trasalpino.



Los bancos italianos se han dejado más un 4% en la Bolsa de Milán, con pérdidas acumuladas en el año de hasta el 50%. Los analistas creen que la anunciada dimisión del primer ministro, Matteo Renzi, podría impactar negativamente sobre la necesaria recapitalización de dos de sus principales bancos, Monte dei Paschi y Unicredit (el primero necesita una inyección de capital de 5.000 milliones de euros). Los títulos del sector bancario italiano sufren afectados por las preocupaciones de que los esfuerzos por limpiar su morosidad se descarrilaren por la incertidumbre política



Al cierre, Banca Popolare di Milano ha perdido un 7,91%, por delante de Banco Popolare (-7,44%) y Mediobanca (-4,24%). Por su parte, Monte dei Paschi caía un 4,21% mientras que otros valores como Unicredit o Intesa Sanpaolo descendían un 3,36% y un 1,03%, respectivamente.







A pesar de las fuertes caídas de los valores bancarios, el FTSE MIB (el principal indicador de la Bolsa de Milán) tan solo retrocedía un 0,21%, con Fiat Chrysler subiendo un 4,58%, ya que la victoria del 'No' estaba descontada por los mercados.



"Aunque la dimisión de Renzi podría aparecer con una ligera sorpresa, las probabilidades de que haya elecciones anticipadas siguen siendo escasas en estos momentos", según el gestor de Fidelity, Alberto Chiandetti, quien considera que la hipótesis "más plausible" es que se designe un Gobierno técnico durante los próximos días, "una situación que no es nueva en Italia".



En las principales plazas bursátiles europeas, los inversores también parecían descontar el nuevo jarro de agua fría al proyecto de la UE, tras el Brexit, y se han decantado por las ganancias. La Bolsa de Fráncfort ha liderado las subidas, al ganar casi un 2%, mientras que las de París y de Londres han sumado un 1% y un 0,4%, respectivamente.

"La dimisión de Renzi no asusta a los mercados. No ha habido sorpresa esta vez en el resultado, ya que las encuestas venían anticipando una clara ventaja del no. Pero sí ha vuelto a sorprender la reacción del mercado, que ha seguido una pauta similar a la vivida tras las elecciones en EE.UU", ha explicado la responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank, Victoria Torre.

Ibex, prima de riesgo y euro

En España, el principal indicador del mercado bursátil, el Ibex 35, ha logrando rebotar un 0,67%. El selectivo ha esquivado dos sesiones consecutivas a la baja, si bien lleva atascado en los 8.600 puntos desde el pasado 18 de noviembre.



Los bancos han impulsado al selectivo, que en los primeros momentos de cotización se decantaba por las caídas. Caixabank ha ganando un 3,3%, Banco Popular un 2,5%, mientras que Banco Santander y BBVA han sumado un 1,3% y un 1%. Arcelormittal se ha 'colado' entre los mayores repuntes, al subir un 5,2%.



En el lado de las caídas ha despuntado Grifols, que ha perdido un 2,9%, seguido de Técnicas Reunidas y Red Eléctrica, con descensos del 1,4% y del 1,2%, respectivamente. Acciona, Mediaset y Gamesa han cedido más de un 1%. El Ibex partirá este martes desde los 8.664 puntos.



Mientras, la prima de riesgo española se mantenía estable en los 123 puntos básicos, con la rentabilidad del bono español a 10 años situada en el 1,56%.

En el mercado de divisas, el euro reforzaba posiciones respecto al dólar y la moneda única europea se intercambiaba por 1,0723 unidades al cierre de sesión. El euro se ha recuperado después de que el cambio cayera a su nivel más bajo desde marzo de 2015 esta mañana. "Los mercados parecen haber obviado la incertidumbre adicional que los resultados de ayer pueden crear", ha subrayado el jefe de análisis de mercado de Monex Europe, Ranko Berich.